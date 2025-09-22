Kyle Hendricks se retira de MLB al finalizar la temporada; así fue su exitosa carrera

Ciudad de México.- Luego de una carrera exitosa en MLB, Kyle Hendricks anunció que al finalizar la temporada 2025 de Grandes Ligas, 'colgará los spikes' y dirá adiós al beisbol profesional. El derecho de 35 años estuvo por 12 años en el mejor beisbol del mundo; la mayor parte de ellos lo pasó con los Chicago Cubs, con los que conquistó la Serie Mundial del 2016 y este fue su primer año sin pertenecer a dicha organización, pasando a Los Angeles Angels.

Aunque aún ni el pelotero y su actual club han realizado el anuncio oficial, diversos medios en Estados Unidos filtraron la información; los reportes indican que el jugador ya les dio el aviso a los Angels y a su círculo cercano, por lo que el 2025 será su última temporada en Grandes Ligas.

El nacido en Newport Beach, Estados Unidos, no está teniendo una de sus mejores campañas de su carrera, ya que con los Angels ha tenido 30 aperturas, en las cuales acumula ocho victorias por 10 derrotas, aunado a una alta efectividad de 4.79 y más de 159 innings lanzados. Su logro más importante en esta temporada fue cuando alcanzó su victoria 100 de su carrera, al vencer a los Seattle Mariners el 6 de junio.

REPORT: Kyle Hendricks has informed friends that he expects to retire after the season, per @BNightengale. pic.twitter.com/TgfJhmd6X7 — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) September 22, 2025

De por vida, tiene marca de 105 victorias por 95 descalabros con efectividad de 3.79 en 306 aperturas, además de mil 365 ponches en mil 740 entradas trabajadas. Lo que escribió su nombre en la historia del beisbol moderno fue ser una de las piezas claves para el campeonato de los Cubs en el 2016, siendo la piedra angular y teniendo una actuación memorable en el juego seis en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en el cual lanzó ocho entradas perfectas hasta que le conectaron un imparable.

kyle hendricks is supposedly retiring & I hope it officially happens at the federal landmark. the last world champion standing, a cub for life pic.twitter.com/JOEma3BEi5 — DOM (@DOM_Frederic) September 22, 2025

La que podría ser su última apertura en su carrera profesional será el viernes 26 de septiembre, cuando arranque la última serie del rol regular para Los Angeles Angels, mientras reciben a los Houston Astros. Es probable que en postemporada, los Chicago Cubs le ofrezcan un homenaje como lo hicieron con Anthony Rizzo, el cual también anunció su retiro de la MLB y formó parte del equipo que puso fin a la 'Maldición de la Cabra'.

Fuente: Tribuna del Yaqui