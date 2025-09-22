LAMP: Garantía en el plato, Ricardo Valenzuela ya reporta con Jaguares de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Cada vez falta menos para que los Jaguares de Nayarit debuten en el beisbol profesional de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); aunque el club se ha reforzado de manera inteligente, uno de los mejores movimientos lo hizo en la receptoría.

Ese importante espacio en el diamante estará a cargo del experimentado Ricardo Valenzuela, quien este lunes 22 de septiembre ya reportó con los de Tepic, que están al mando del manager Luis Carlos Rivera y el coach de receptores Armando Araiza.

El sonorense en su arribo se declaró listo y optimista para comandar la gira de pretemporada que tendrán en Estados Unidos, en tan solo unos días más. "Muy contento de estar con este grupo de jugadores, con este cuerpo técnico excelente. Vamos a ir a competir allá, tratar de ganar todos los juegos para crear esa costumbre de ganar", afirmó Valenzuela.

Ricardo Valenzuela ya llegó a Nayarit y enseguida entrenó en el Coloso.



Le dicen el "Fish" y se desempeña en la receptoría. #RugeNayarit pic.twitter.com/tDSD3YE0Xw — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) September 23, 2025

Ricardo es un 'viejo conocido' del beisbol mexicano; inclusive este verano, bateó para .330, con 16 cuadrangulares, 71 imparables y 53 impulsadas en la Liga Mexicana de Beisbol. Su último año en el Pacífico lo jugó con Sultanes de Monterrey, donde conectó cinco metrallazos y anteriormente perteneció a Mazatlán durante cinco temporadas, donde era una de las figuras de los porteños.

El catcher tendrá participación en la Mexican Baseball Fiesta por primera vez con el uniforme de Jaguares de Nayarit. Cabe destacar que el club viaja este martes 23 de septiembre, donde disputará su primer juego de este evento contra Algodoneros de Guasave.

Ya dieron de que hablar

Aunque la Fiesta Mexicana de Beisbol será una gran prueba para ellos, los felinos ya demostraron de qué están hechos, ya que el pasado domingo 21 de septiembre, superaron 9 carreras a 6 a los Venados de Mazatlán en El Coloso del Pacífico, de Tepic.

Con un rally de cinco carreras en la segunda entrada, la ofensiva de Jaguares se mostró sólida, apostando en los maderos de Brandon Villarreal y Randy Romero, quienes son las principales apuestas para los Jaguares de Nayarit en esta campaña del beisbol invernal. Juego de pretemporada en Nayarit

Con este choque finalizó la actividad de pretemporada como local del nuevo equipo, con saldo de dos victorias y un empate en la serie contra Venados de Mazatlán, quienes se perfilan como sus principales rivales en este estreno en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

