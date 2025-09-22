Max Verstappen intentará remontar el Campeonato de Pilotos; necesita cierre 'perfecto' en F1

Ciudad de México.- A pesar de la diferencia abismal en la clasificación de pilotos en la Fórmula 1, aún cabe la posibilidad de una remontada para Max Verstappen, pese a la ventaja que tienen sobre él los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. Si bien necesitaría cerrar con un paso perfecto la temporada actual de la máxima categoría del automovilismo, sigue con opciones matemáticas y tiene dos victorias consecutivas.

El piloto austriaco tuvo un arranque irregular en la temporada 2025 de la F1, limitado por un monoplaza que no parecía del todo fiable; para que llegara su primera victoria del año, se tuvo que esperar hasta el tercer Gran Premio del año, lo cual contrasta con el dominio arrasador que mantuvo Red Bull en los últimos tres años. Su segunda victoria llegó hasta mediados de mayo, en el Gran Premio de la Emilia-Romagna.

Mientras tanto, los conductores de McLaren se han repartido la mayor parte de triunfos y podios en la temporada, siendo el más beneficiado Oscar Piastri; el australiano ha conseguido siete victorias, por cinco de su compañero, además de tener más carreras finalizadas dentro del top 3. Piastri lidera el Campeonato de Pilotos, con 324 puntos, seguido por las 299 unidades de Lando Norris, y el actual tetracampeón ha ganado 255 puntos.

Pese a la gran diferencia que hay entre Piastri y 'Supermax', aún tiene posibilidades para poder remontar el campeonato, aunque no tiene margen para cometer errores, pues debe llevarse las primeras posiciones en los compromisos restantes; esto necesita Max Verstappen para remontar el Campeonato de Pilotos.

Ganar los siete Grandes Premios restantes (incluidas las Sprint Race ).

(incluidas las ). Que Oscar Piastri solo acabe dos veces en segunda posición (si termina al menos tres GP en segunda posición, Verstappen no podrá superarlo).

(si termina al menos tres GP en segunda posición, Verstappen no podrá superarlo). Que Lando Norris finalice no más de cinco carreras en segunda posición (si cierra seis GP en segundo lugar, habría superado a Verstappen en puntos).

Si bien pareciera imposible que Max Verstappen pueda remontar en lo que resta de temporada, la escudería de Red Bull Racing ha tenido una mejora sustantiva, pues su piloto principal ha ganado las dos carreras recientes, demostrando que las mejoras que han desarrollado a lo largo de la temporada están comenzando a funcionar. En su victoria del GP de Italia, Verstappen terminó a más de 19 segundos sobre el segundo lugar, lo que representó la diferencia más grande entre las dos primeras posiciones de toda la temporada.

