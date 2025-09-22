Naranjeros fue sorprendido por el equipo de liga instruccional de los Athletics en Arizona

Mesa, Arizona.- Desde la semana pasada, el conjunto de los Naranjeros de Hermosillo se encuentra en Arizona, realizando trabajos de pretemporada, para llegar en grandes condiciones a la edición entrante de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Como parte de los trabajos de preparación, el conjunto de la capital de Sonora se enfrentó este lunes 22 de septiembre al equipo de liga instruccional de los Athletics, llevándose la derrota 6-0 en el complejo del Fitch Park, de Estados Unidos.

A diferencia de los otros dos juegos de exhibición, ahora sí el bullpen naranja falló. En esta ocasión, el zurdo chihuahuense Jorge Rodríguez fue quien comenzó el compromiso y, luego de colgar el cero en el primer inning, permitió una anotación a la ofensiva de los también conocidos como Atléticos en el segundo rollo con imparable productor de Bobby Boser.

Posteriormente, Augusto Mendieta relevó por Hermosillo en la tercera entrada y el derecho permitió una carrera más que puso diferencia de dos anotaciones; igualmente, en la cuarta ante Germán Arvayo, los de Mesa anotaron cuatro carreras que ampliaron la ventaja de los locales 5-0.

Ya con la pizarra muy abajo, Luis Ángel Olivarría se encargó de lanzar la quinta entrada por los visitantes y cumplió con un buen relevo al no permitir anotaciones. Ángel Hernández se encargó de trabajar los dos últimos episodios por Hermosillo, el derecho tuvo un relevo destacado al lograr colgar el cero en ambos innings a los prospectos de los Athletics.

Cabe destacar que este fue también el primer juego de pretemporada para el estadounidense Darick Hall quien conectó dos imparables en tres turnos legales al bat, pero que no fueron suficientes para romper el cero y acortar distancia en el compromiso amistoso.

Ahora Naranjeros entrenará este martes 23 de septiembre en el Reid Park de Tucson y el próximo miércoles 24, tendrá su cuarto juego de pretemporada enfrentándose al Tucson Baseball Team, escuadra con la que precisamente hará su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Otro color

Este mismo lunes 22 de septiembre, la directiva de Naranjeros presentó otros de sus uniformes. Se trata del jersey 'Concrete' el cual tiene como color predominante el gris. Para este torneo, dicho color es más oscuro que en otros años y eso lo hace único, en el pecho del lado izquierdo tiene la característica H de Hermosillo en color negro con contorno naranja.

El #JerseyConcrete: uniforme gris con vivos en naranja, negro y en el pecho la "H". Los detalles a continuación: uD83EuDD29uD83EuDE76uD83DuDDA4uD83EuDDE1 pic.twitter.com/XfO9QFoIWC — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) September 22, 2025

El conjunto ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales de Naranjeros de Hermosillo ubicadas en Plaza Dila por Boulevard Morelos, Plaza Girasol por Boulevard Solidaridad y en el Aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira de Hermosillo, además de la página web.

Fuente: Tribuna del Yaqui