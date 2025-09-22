Ousmane Dembélé supera a Lamine Yamal: Delantero del PSG gana el Balón de Oro

París, Francia.- El delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembelé, ganó el Balón de Oro, lo que lo acredita como el mejor jugador del mundo; el jugador francés superó a Lamine Yamal, con el cual compartió la terna final para recibir el galardón más importante en la individualidad dentro del futbol mundial.

El Théâtre du Châtelet de París, Francia, recibió la ceremonia que entrega diversos premios, los que van desde el mejor equipo del mundo, hasta el galardón que acredita al mejor jugador en el futbol durante un año; fue un evento repleto de estrellas actuales y retiradas del balompié mundial.

Tanto Dembelé como Lamine Yamal se perfilaban como los favoritos para llevarse dicho reconocimiento; tal fue así que ambos jugadores fueron los que permanecieron hasta la terna final, pues conforme avanzaba el evento, se fueron descartando parte de los 30 nominados para ser acreedores al Balón de Oro.

#ÚltimaHora | Ousmane Dembelé, delantero del PSG, es el ganador del Balón de Oro 2025 ??uD83CuDFC6 pic.twitter.com/kNFGDjJ9Os — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Fue el delantero del Paris Saint-Germain el que se quedó con el galardón, siendo respaldado por la gran temporada que tuvo su club, pues junto con el conjunto parisino, levantó un total de cinco trofeos en el año, dentro de los que destacan la Champions League, la Ligue One y la Supercopa de Europa. La mayor fuga de votos que ponía en riesgo la elección del delantero como el mejor jugador del mundo era que France Football, medio que organiza el Balón de Oro, colocó a nueve jugadores del PSG como nominados.

Información en proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui