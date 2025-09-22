A pesar de la adversidad, los Diamondbacks tienen un comodín a su alcance

Phoenix, Estados Unidos.- Resiliencia, es la palabra que más podría definir la situación que están viviendo los Arizona Diamondbacks, que pasaron la temporada viendo a un jugador tras otro caer lesionado.

Eran vendedores en la fecha límite de cambios, y los llamados para ocupar el puesto del manager Torey Lovullo estuvieron sonando durante meses. Pero una de las características definitorias de los Diamondbacks bajo Lovullo ha sido su resistencia… y resiliencia; tal como lo demostraron durante una carrera de la Serie Mundial hace dos años, al final del casi fracaso de la temporada pasada, y nuevamente este mes.

Lovullo también estuvo en la cuerda floja

Teníamos todo el derecho a sentir lástima por nosotros mismos", dijo Lovullo después de la victoria de Arizona por 9-2 sobre Filadelfia el domingo. "Teníamos todo el derecho de decir, ya sabes, ¿por qué nosotros? Atribuyámoslo a una experiencia de aprendizaje y volvamos aquí el próximo año, pero ese clubhouse no permitió que eso sucediera".

Y vaya que los Diamondbacks tenían todas las razones para empacar, ya que las lesiones diezmaron su cuerpo de lanzadores y los jugadores de posición clave cayeron. Siguieron avanzando a través de todo, subiendo constantemente en la clasificación con nuevos jugadores que llenaban los huecos dejados por las lesiones y los intercambios.

Gracias a ello, Arizona tiene el tercer mejor récord de la Liga Nacional desde el 1 de agosto con 28-19 y pasó de ser un mero contendiente a ser un contendiente a los playoffs. La victoria del domingo sobre los Phillies fue la sexta de los Diamondbacks en ocho encuentros, colocándolos a un juego de Cincinnati y los New York Mets por el último puesto de comodín de la Liga Nacional de cara a la última semana de la temporada regular.

Barrosa festeja su primer jonrón en MLB

El martes, Arizona abre una serie de tres juegos en casa contra los actuales campeones de la Serie Mundial, los Los Angeles Dodgers, y cierra la temporada regular con tres juegos en San Diego. "Simplemente nos enfocamos en nosotros mismos", dijo el jardinero novato Jorge Barrosa después de conectar su primer jonrón de Grandes Ligas contra los Phillies.

Camino empedrado

Arizona perdió a los lanzadores abridores Corbin Burnes, Jordan Montgomery y Tommy Henry por lesiones en el codo que terminaron con la temporada en junio. A.J. Puk, Justin Martínez, Blake Walston y Christian Montes de Oca también están fuera de la temporada. El receptor Gabriel Moreno, el jardinero Corbin Carroll y el jugador de cuadro Ildemaro Vargas estuvieron entre los jugadores de posición que perdieron tiempo por lesiones.

Y con varios juegos por debajo de .500, los Diamondbacks se convirtieron en vendedores en la fecha límite de cambios a fines de julio, despidiéndose de los lanzadores Merrill Kelly y Shelby Miller, el tercera base Eugenio Suárez, el primera base Josh Naylor y el jardinero Randal Grichuk.

Por lo general, una venta masiva de esa magnitud indica una bandera blanca. Pero los nuevos Diamondbacks hicieron cualquier cosa menos rendirse, incluso después de que el jardinero All-Star Lourdes Gurriel Jr. se lesionó el ligamento cruzado anterior y el primera base Tyler Locklear sufrió lo que podría ser una lesión en el codo que puso fin a la temporada.

Gallen se encuentra en gran momento

Pero otros han tomado la batuta, como el derecho Zac Gallen, que ha estado excelente en la recta final después de que los Diamondbacks decidieron mantenerlo, con marca de 6-2 desde el 2 de agosto. Ryne Nelson (7-3, 3.34 ERA) se ha mantenido estable, al igual que Brandon Pfaadt (13-8, 5.02).

Ketel Marte ha seguido jugando a nivel All-Star, el campocorto Geraldo Perdomo ha sido posiblemente el Jugador Más Valioso del equipo y Carroll se convirtió en el primer jugador 30-30 en la historia de los Diamondbacks con 31 jonrones y 30 robos.

"No fue bonito durante mucho tiempo aquí, ya sea por lesiones, estilo de juego o falta de juego", dijo Lovullo. "Pero continúan apresurándose, continúan creyendo y enfocándose en el momento adecuado".

La perseverancia ha puesto a Arizona en la cúspide de un puesto en los playoffs, algo que parecía casi imposible hace dos meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui