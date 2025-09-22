Pésimo debut para 'Memo' Ochoa con el AEL Limassol; fue goleado en su presentación en Chipre

Ciudad de México.- Una pésima presentación tuvo el arquero mexicano, Guillermo 'Memo' Ochoa, con el AEL Limassol, ya que fue goleado en su primer partido de la Primera División de Chipre; el nuevo club del cancerbero azteca se enfrentó al Omonia FC en calidad de locales, aunque fueron vencidos con un marcador apabullante, pues les anotaron cinco goles y no pudieron quitarse el cero.

Apenas hace dos semanas, se anunció la llegada de Memo Ochoa al conjunto chipriota; el arquero estuvo buscando equipo por más de dos meses, luego de haber quedado en libertad durante junio, ya que su antiguo club, el AVS de Portugal, no lo renovó. Luego de rumores que lo colocaban en varios clubes de México y Europa, además de un fichaje caído en la última instancia de las negociaciones con el Burgos FC de España, se anunció la llegada de Ochoa Magaña al AEL Limassol.

El canterano de las Águilas del América fue titular en su primera convocatoria, además de haber jugado los 90 minutos, pese a que fue notoria su falta de ritmo, sobre todo en los primeros instantes del compromiso; Ochoa recibió la primera anotación a los 21 minutos, con gol de Senou Coulibaly, y con esa desventaja se fueron al vestuario.

El segundo tiempo fue para el olvido por parte del portero mexicano; Ochoa recibió cuatro anotaciones en la segunda mitad del partido, incluidos tres goles en menos de 10 minutos. El AEL Limassol terminó perdiendo por cinco anotaciones ante el Omonia, el cual se encuentra en la primera posición de la Primera División de Chipre, al haber ganado tres de sus cuatro partidos que han disputado en la temporada 2025-2026.

El AEL Limassol se encuentra en la posición nueve de 14 equipos, ya que solo ha ganado un partido, además de un empate y dos derrotas. Su única victoria fue el 22 de agosto, cuando le ganaron al Olympiakos Nicosia FC, durante la jornada 1 del torneo; el siguiente compromiso para Guillermo Ochoa y compañía está pactado para el 27 de septiembre, a las 10:00 horas (horario CDMX), cuando visiten al Akritas Chlorakas, el cual se encuentra empatado en puntos con el AEL Limassol.

