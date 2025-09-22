¡Pide perdón! Sergio Ramos manda mensaje a la afición luego del empate entre Rayados y América

Monterrey, Nuevo León.- Sergio Ramos lanzó un mensaje a la afición, luego de que las Águilas del América les hayan sacado el empate de último minuto a los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BBVA; el conjunto regio dominó de inicio a fin el compromiso, pero un gol de último minuto por parte del club 'Azulcrema' hizo que perdieran los tres puntos y solo sumaran una unidad.

Dicho encuentro era el más interesante de la jornada 9 del Apertura 2025, ya que ambos equipos se encontraban en el tope de la tabla, con un gran arranque; el club regio comenzó a generar oportunidades claras de gol desde los primeros instantes, tal fue así que la primera anotación cayó al minuto 17, a cargo de Fidel Ambriz. Los Rayados continuaron el ataque, hasta que lograron su segundo tanto del partido, justo antes de finalizar la primera mitad.

El segundo tiempo comenzó con la misma tónica que la primera parte, pues 'La Pandilla' pudo haber marcado, al menos, una anotación más para asegurar el resultado. A falta de 10 minutos para el final, el América comenzó a adueñarse del balón, logrando marcar en el 82 su primer gol de la jornada; tan solo siete minutos después, Ramón Juárez ganó en un centro al defensa español y logró la segunda anotación con un cabezazo, alcanzando el empate en el marcador.

Este toma del golazo de Ramón Juárez a nivel de cancha es una joya, miren cómo le gana por aire a Sergio Ramos y después lo festeja con sus compañerosuD83EuDD79uD83DuDC9B



Esto es americanismo purouD83DuDE4FuD83CuDFFBuD83EuDD85 pic.twitter.com/NKbM7ITdnd — Roberto Haz (@tudimebeto) September 21, 2025

A través de su cuenta de Instagram, el exdefensa del Real Madrid y la Selección Española dejó un mensaje sobre lo ocurrido en su partido contra el equipo 'Azulcrema'. "Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partido".

Mensaje de Sergio Ramos en su cuenta de Instagram

Dicho resultado bajó de la primera posición a los Rayados, ya que se encontraban de superlideres en el Apertura 2025; 'La Pandilla' fue superada por el Cruz Azul, el cual ganó su partido ante Bravos de Juárez. La escuadra regiomontana se enfrentará a los Diablos del Toluca, los cuales se ubican en la tercera posición, justo por detrás de los Rayados, por lo que si ligan otra derrota, seguirán cayendo en la tabla de posiciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui