Santos vs Xolos EN VIVO: Día, hora y en qué canal ver la jornada 10 del Apertura 2025

Torreón, Coahuila.- Desde hace un par de torneos, Santos Laguna vive un panorama complicado a pesar de la presencia de diferentes directores técnicos en su banquillo, además de las contrataciones de diversos futbolistas para su plantilla. Para la jornada 10 del Apertura 2025, el conjunto de la Comarca Lagunera recibirá la visita de Xolos de Tijuana, equipo que viene de tener una excelente exhibición en su último compromiso liguero.

Los Guerreros vienen acumulando malos resultados y han estado lejos de su nivel esperado, tanto ofensivamente como defensivamente. La presión sobre su actual entrenador, Francisco Rodríguez Vílchez, cada vez es más fuerte, aunque este partido en casa es una oportunidad urgente para rescatar dignidad ante una afición sumamente exigente. Por su parte, el cuadro fronterizo está teniendo un gran desempeño de la mano de Sebastián 'El Loco' Abreu.

El duelo entre Santos y Xolos toma relevancia porque expone dos realidades completamente distintas: los verdiblancos vienen en caída libre, con la necesidad urgente de sumar puntos y salir del fondo de la tabla general de la Liga MX. En contraparte, 'La Jauría' continúa consolidando un proyecto con el uruguayo como timonel, por lo que este encuentro estará marcado no solo posiciones, sino también el ánimo de los equipos para lo que resta del torneo.

¿Cómo llegan Santos Laguna y Xolos de Tijuana a la jornada 10?

En su anterior compromiso, Santos recibió una goleada de 4-1 en su propia cancha por parte de Atlético de San Luis, siendo Kevin Balanta el único anotador para la causa lagunera. En tanto, Xolos vapuleó 5-0 a Club León en el Estadio Caliente, con tantos del camerunes Frank Boya (quien llega a cinco goles en el presente torneo), Jackson Porozo, Rafael Fernández, Ezequiel Bullaude y Shamar Nicholson.

Alineaciones Santos Laguna vs Xolos de Tijuana

Santos Laguna (probable XI): Carlos Acevedo, Javier Abella, Haret Ortega, Kevin Balanta, Bruno Amione; Aldo López, Javier Güémez; Kevin Palacios, Fran Villalba, Cristian Dájome y Bruno Barticciotto.

Xolos de Tijuana (probable XI): Antonio Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alan Vega, Alejandro Gómez; Iván Tona, Fran Boya, Kevin Castañeda; Ramiro Árciga, Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani.

uD83CuDDF3uD83CuDDEC?? El uD835uDC17uD835uDC08 uD835uDC06uD835uDC14uD835uDC04uD835uDC11uD835uDC11uD835uDC04uD835uDC11uD835uDC0E de esta tarde. Presentado por @CharlyFutbol.



¡A defender los colores, vamos con todo! uD83DuDFE2? #PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/R2Wj9E8Vi1 — Club Santos (@ClubSantos) September 21, 2025

Dónde ver Santos Laguna vs Xolos de Tijuana

Día: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio TSM Corona

Dónde ver: VIX Premium

uD83DuDCC5 Guarda las fechas, este es el calendario Guerrero de septiembre. uD83DuDE4CuD83CuDDF3uD83CuDDEC



Nos vemos el domingo 21 en el Estadio Corona. uD83CuDFDF???#PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/DLbfC56QB4 — Club Santos (@ClubSantos) September 10, 2025



Fuente: Tribuna del Yaqui