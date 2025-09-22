¿Se va del Toluca? Alexis Vega revela acuerdo con las Chivas del Guadalajara y Amaury Vergara

Guadalajara, Jalisco.- En su regreso a la que fuera su casa por varios años, Alexis Vega fue abucheado por la afición de las Chivas del Guadalajara, luego de tener una de sus mejores actuaciones en el Apertura 2025; posterior al encuentro, el delantero de los Diablos del Toluca reveló que antes de su salida del 'Rebaño Sagrado' realizó una promesa a Amaury Vergara y a la directiva de las Chivas que hasta ahora sigue cumpliendo.

El actual campeón de la Liga MX se metía al Estadio Akron para medirse ante el conjunto tapatío; las Chivas venían de dos jornadas consecutivas sumando puntos, luego de vencer a las Águilas del América y sacar el empate ante los Tigres de la UANL. A pesar del buen momento que atravesaba el Guadalajara, el conjunto toluqueño sacó el resultado y terminaron ganando con marcador de tres goles a cero.

Alexis fue abucheado casi todo el partido por los seguidores del 'Rebaño', los cuales celebraban cada pase que fallaba y aplaudieron cuando Fernando González le dio un planchazo, acción que le costó una tarjeta roja. El hecho que terminó por detonar el descontento de la afición jalisciense fue cuando el delantero marcó el tercer gol del partido y su eufórico festejo fue confundido con una falta de respeto hacia los seguidores de las Chivas.

Luego del silbatazo final, se le cuestionó al que fuera el capitán del 'Rebaño Sagrado' sobre cuál era su sentir ante el recibimiento hostil que tuvo en el Estadio Akron; el jugador refirió que regresar a la capital jalisciense es algo que siempre lo alegra, pues tiene un cariño especial para los seguidores de su exequipo.

Siempre soy el más feliz de venir aquí a jugar al Estadio Akron y le tengo un cariño impresionante a la afición; no me tomo nada personal. Solo tengo palabras de agradecimiento y trato de disfrutar todo lo que hago; trato de meterle ambiente con la afición, ya que es algo que me gusta y me motiva a sacar lo mejor de mí".

Por último, señaló que antes de abandonar a la institución en el 2022, realizó una promesa a la directiva de las Chivas y sobre todo a su presidente, Amaury Vergara, sobre no faltar el respeto a nadie que pertenezca al club. "Una vez se lo dije a Amaury, jamás le iba a faltar el respeto a Chivas, a su gente y a mis compañeros que tuve en algún momento".

Fuente: Tribuna del Yaqui