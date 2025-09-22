Tigres vs Atlas EN VIVO: ¿A qué hora y dónde VER la jornada 10 del Apertura 2025?

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Luego de un desempeño irregular en sus últimos partidos, Tigres UANL está frente a la oportunidad de retomar el camino del triunfo y qué mejor que hacerlo con el apoyo de su afición. Para la jornada 10 del presente Apertura 2025, el equipo felino recibirá la visita del Atlas FC y tiene el compromiso de sacar los puntos si no se quiere seguir relegando en la clasificación general del futbol mexicano.

Los dirigidos por Guido Pizarro no ganan desde hace cuatro fechas cuando vencieron por la mínima a Santos Laguna y ligan tres empates de forma consecutiva, con una sola anotación registrada. Si bien se mantiene en los puestos importantes de la tabla de la Liga MX, una derrota ante los tapatíos podría comprometer su posición. En tanto, los Zorros no pueden recomponer el rumbo, a pesar del regreso de Martín Cocca al banquillo rojinegro.

Ambos clubes llegan a este compromiso con realidades totalmente diferentes: Tigres sigue en busca de los primeros lugares, mientras que Atlas intentará sumar la mayor cantidad de puntos posibles para dejar la parte baja de la tabla general. Este partido también estará marcado por el retorno de Cocca a El Volcán, como se le conoce al estadio universitario, luego de haber salido en malos términos de Tigres para dirigir a la Selección Mexicana.

Cuando te pregunten “¿por qué a lo Atlas?” Muéstrales esto:



Desde el regreso de Diego Cocca a los Zorros, el equipo ha recibo o ha anotado después del minuto 90…



3-3 uD83CuDD9A Querétaro: R. Bogarín 90+4’ y L. Rodríguez 90+8’



2-4 uD83CuDD9A América: V. Dávila 90+7’



0-1 uD83CuDD9A Pumas: A. Ramsey… pic.twitter.com/QSIYtsaJJF — AS México (@ASMexico) September 22, 2025

¿Cómo llegan Tigres y Atlas a la jornada 10?

En la jornada 9, Tigres viajó a la Ciudad de México y se metió al Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a Pumas UNAM, alcanzando a salir con punto tras empatar 1-1 gracias a una anotación de Ángel Correa en la parte final del partido. Con la misma fórmula, Atlas igualó 1-1 con Mazatlán FC y lo hizo posible luego de que el delantero montenegrino, Uros Djurdjevic, marcó de penal y le otorgó una unidad a la causa tapatía.

Posibles alineaciones Tigres vs Atlas

Tigres (probable XI): Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Juan José Purata, Rômulo Zwarg, Marco Farfan; Fernando Gorriarán, Bernardo Parra; Diego Lainez, Ozziel Herrera, Iván López y Ángel Correa.

Atlas (probable XI): Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Gaddi Aguirre, Róber Pier; Rivado Lozano, Aldo Rocha; Víctor Ríos, Diego González, Gustavo del Prete y Uros Djurdjevic.

ESTA NOCHE CUESTE LO QUE CUESTE, JUNTO A @CHARLYFUTBOL. uD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/KAjOnTumjo — Atlas FC (@AtlasFC) September 20, 2025

Dónde ver Tigres vs Atlas

Día: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Universitario de la UANL

Dónde ver: Azteca 7

Fuente: Tribuna del Yaqui