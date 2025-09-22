Un éxito el torneo Conmemorativo del Club de Golf de Ciudad Obregón; festejan 62 años

Ciudad Obregón, Sonora.- Con una tarjeta de 57 golpes, 15 bajo par de campo y con un total de 120, la dupla integrada por Santiago Campoy y Arturo Barnetche se alzó con el título de la categoría 'A' en el Torneo 62 Años Conmemorativo del Club de Golf de Ciudad Obregón.

Santiago Campoy y Arturo Barnetche totalizaron 120 strokes, luego de abrir el torneo el sábado con una vuelta de 63. El segundo lugar de la categoría 'A' fue para Héctor Barnetche Valdez y Héctor Barnetche Kuraica, padre e hijo, luego de presentar tarjetas de 62-60, totales de 122 (-22) y en la tercera posición se ubicaron Jorge Valenzuela y David Tirado con 125 golpes, vueltas de 64-61 (-19).

El torneo reunió a decenas de golfistas

La competencia, en la que participaron 94 jugadores, entre ellos un grupo de siete damitas, tuvo lugar el sábado y domingo en la modalidad de Parejas, bajo el sistema scramble (go-go) y Best Score (bola baja).

El torneo conmemoró los 62 años de la fundación del club, y se recordó a sus socios fundadores e integrantes del primer consejo, entre ellos don Antonio R. Astiazarán Izabal, Sócrates Almirudis Salazar y don Mario Aguayo Ibarra.

El evento resultó un éxito

La pareja integrada por Alejandro Valdez Jr y Octavio Ordoñez se coronó en la categoría 'B', después de tirar rondas de 65-58, para totales de 123, menos 21. El segundo sitio fue para Sebastián Sánchez y Daniel Ávila, quienes recorrieron el campo con 64 y 60 golpes, totales de 124 (-20). Carlos Gastélum y Glen Acosta totalizaron 125 golpes (65-60), 19 abajo, para ocupar la tercera plaza.

Los ganadores de la categoría 'B'

En la categoría 'C' los monarcas resultaron Kino Artee y Rafael Encinas, quienes tiraron vueltas de 63-57, totales de 120 (-24), mientras que Luis Gerardo Navarrete y Erick Parra se llevaron el segundo lugar, tarjetas de 67-56 (123), 21 abajo. Francisco Tapia y Ricardo Ortiz lograron tarjetas de 64-63 para un 127 (-17), que los puso en la tercera posición general de esta categoría.

José María Campoy, presidente del club, lideró la ceremonia de premiación, acompañado por Lalo Montoya, gerente, y Sharon Crider, del comité de torneos. Al final del acto de premiación y clausura, se repartieron rebanadas de pastel a los participantes, alusivas al 62 aniversario del club.

Durante la ceremonia de clausura se anunció que los días 15 y 16 de noviembre tendrá lugar la 33.ª edición del tradicional torneo de Manos Amigas, cuya novedad será en modalidad de tercias.

Fuente: Tribuna del Yaqui