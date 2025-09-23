Barcelona se enfrenta al Real Oviedo; donde ver EN VIVO la jornada 6 de LaLiga en México

Oviedo, España.- El Barcelona se jugará el invicto de la temporada 2025-2026 al medirse contra el Real Oviedo en calidad de visitante, encuentro que pertenece a la jornada 6 de LaLiga; el conjunto blaugrana contará con una baja de un jugador clave en cada partido, el cual se encuentra con una lesión muscular desde hace un par de semanas.

Lamine Yamal se volverá a perder un encuentro de la liga española, ya que presenta molestias en el pubis, las cuales se acrecentaron en su convocatoria con la Selección de España; el delantero se encuentra en un momento complicado, pues aparte de su lesión muscular, se enfrenta a haber perdido el Balón de Oro ante Ousmane Dembelé, luego de quedar en la segunda posición dentro de la votación.

El equipo catalán se ubica en segundo lugar dentro de la tabla de posiciones; luego de las cinco jornadas que ha enfrentado, marcha con un paso casi perfecto, pues ha ganado cuatro compromisos y un empate, sin conocer la derrota. Su partido de liga más reciente fue cuando goleó al Getafe, con marcador de tres goles por cero, mientras que su único empate en la actual campaña fue durante la jornada 3, contra el Rayo Vallecano.

Por contraparte, el Real Oviedo se ubica en las últimas posiciones, a nada de ingresar en los puestos de descenso; sus dos empates y tres derrotas lo relegan a la posición 17, solo por delante de la Real Sociedad, el RCD Mallorca y el Girona. El conjunto ovetense tuvo un arranque regular, sacando empates en sus primeros dos compromisos, aunque al momento, acumula tres derrotas consecutivas, sin haber conocido el triunfo en la actual campaña.

Horarios del Barcelona vs. Real Oviedo de LaLiga 2025-2026

Estadio: Estadio Carlos Tartiere, Oviedo, España

Fecha: Jueves, 25 de septiembre

Horario: 13:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver en México: Sky Sports

La lista de lesionados del Barcelona parece ir mejorando, luego de estar ocupada en gran parte, con jugadores que son utilizados de manera regular por Hansi Flick; se informó que el lateral izquierdo, Alejandro Balde, ya se encuentra trabajando a la par del grupo, aunque no estará disponible para el compromiso contra el Oviedo y todo apunta a que tendrá su regreso a las canchas en el siguiente encuentro de la Champions League.

Fuente: Tribuna del Yaqui