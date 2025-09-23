¡Bombazo a la Liga MX! Tigres firmó a joyita brasileña; tiene 18 años y jugó en Botafogo

Monterrey, Nuevo León.- Un nuevo fichaje bomba se anunció para el futbol mexicano, el cual se sigue estableciendo como uno de los mercados más atractivos en el mundo, pues cada vez es más recurrente el arribo de jugadores con renombre internacional; los Tigres de la UANL anunciaron el fichaje del jugador brasileño con descendencia mexicana, Henrique Simeone, el cual tiene 18 años y llega procedente del Botafogo.

Simeone es nacido en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de junio del 2007; juega como centrocampista y mide 1 metro con 82. En su haber, cuenta con nueve encuentros disputados en el Campeonato Brasileño sub-20, defendiendo los colores del Botafogo en dicha división; llegó a disputar 477 minutos, sin anotaciones ni asistencias, además de dos tarjetas amarillas y haber pertenecido al 11 titular en seis partidos.

El espigado centrocampista cuenta con triple nacionalidad: portuguesa, brasileña y, por su papá, cuenta con la nacionalidad mexicana; incluso fue convocado a la Selección Mexicana sub-18 el pasado mes de agosto, sin alcanzar a debutar, pero demostró su interés por representar al conjunto 'Tricolor'.

Fue el propio jugador el cual anunció su llegada a la Liga MX; a través de su cuenta de Instagram, Henrique Simeone dejó un mensaje, en el cual se decía entusiasmado por su incursión en el balompié mexicano. "Muy feliz por un paso más y por la

Realización de otro sueño. Hoy firmo mi primer contrato con Tigres y quiero agradecer en primer lugar a Dios y a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y viviendo este sueño conmigo".

De igual manera, agradeció a su grupo de representantes, pues comenta que fueron una pieza clave para alcanzar a lograr una de sus metas de su carrera; por último, agradeció a la directiva regiomontana por haberle dado la confianza y subrayó que es un honor vestir la playera de los Tigres. "¡Será un honor vestir la camiseta del más grande del futbol mexicano!", se lee al final de su comunicado.

Comunicado de Henrique Simeone en sus redes

A pesar de su llegada a la institución, se desconoce si el joven se integrará al equipo grande o será enviado a las categorías inferiores para que continúe con su desarrollo, antes de realizar su debut con los Tigres.

Fuente: Tribuna del Yaqui