Edición Impresa Suscríbete
Top3 Deportes

Dodgers visitan a D-Backs, 'Checo' reporta con Cadillac y más noticias en el Tribuna Top 3 Deportes

Los Ángeles Dodgers visitan a los Arizona D-Backs , 'Checo' Pérez reporta con Cadillac y más noticias en el Tribuna Top 3 Deportes

Dodgers visitan a D-Backs, 'Checo' reporta con Cadillac y más noticias en el Tribuna Top 3 Deportes
Dodgers visitan a D-Backs, 'Checo' Pérez reporta con Cadillac y más noticias en el Tribuna Top 3 Deportes Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 23 de septiembreTRIBUNA te ayuda a mantenerte informado acerca de los acontecimientos más relevantes en el mundo deportivo. Conoce las noticias más interesantes sobre tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En el resumen de hoy podrás conocer los detalles sobre la serie entre Los Ángeles Dodgers Arizona Diamondbacks que arranca a partir de este martes.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

'Checo' Pérez reporta con Cadillac

El piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, se encuentra más que listo para su esperado regreso a la Fórmula 1 y ya tuvo su primer día de trabajo con Cadillac. El tapatío estuvo en la fábrica de la escudería estadounidense, para practicar en el simulador antes de regresar a las pistas en 2026.

Tatum planea regresar pronto

Jason Tatum admitió que no descarta regresar a la NBA la próxima temporada, luego de su lesión en el tendón de aquiles. "No he dicho que no jugaré esta temporada", confesó este martes al programa Today de NBC

Arizona recibe a Los Ángeles Dodgers 

El equipo angelino Dodgers estará visitando a los Arizona Diamondbacks a partir de este martes 23 de septiembre en el Chase Field de Phoenix. Se trata de una serie muy importante, ya que se enfrentan por última vez antes de cerrar la temporada regular.  

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones