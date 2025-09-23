El Camp Nou del Barcelona permanecerá cerrado; no cumple con protocolos de seguridad

Barcelona, España.- Luego de que directivos del Barcelona indicaran que podrían volver a jugar en el Camp Nou luego de su proceso de remodelación, el gobierno de la zona volvió a negar la reapertura del inmueble, alegando que el estadio aún no cumple con los protocolos de seguridad establecidos para eventos multitudinarios en España, por lo que tendrán que regresar a su casa provisional, el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Elena Fort, vicepresidenta del club catalán, fue la que indicó que había altas posibilidades de poder usar su estadio, por primera ocasión en más de dos años; la directiva relató que ya habían entregado toda la documentación y estaban a la espera de que saliera el fallo para comenzar con los preparativos. "Las licencias de primera ocupación se pueden dar condicionadas a aspectos que haya que acabar; esperemos volver el domingo".

Luego de una exhaustiva revisión del estadio y todos los documentos que fueron entregados a la junta municipal de Barcelona, se decidió que el recinto no se encuentra en condiciones operativas, pues aún cuenta con grandes fallas de seguridad que no permiten el desarrollo pleno de cualquier espectáculo deportivo. Laia Bonet explicó que el Barcelona no podrá adelantar la fecha para su regreso al Camp Nou y que seguirán apoyando con la logística para que el encuentro se pueda llevar a cabo en Montjuïc.

Compartimos la voluntad del club de que el regreso sea un éxito y se produzca lo antes posible. No tardaremos ni un minuto más de lo necesario en cuanto tengamos todas las garantías de que las condiciones de seguridad se cumplen".

? El FC Barcelona ha ofrecido a los medios de comunicación la oportunidad de conocer de cerca el estado de las obras del Spotify Camp Nou en una visita exclusiva



uD83DuDD17 MÁS INFORMACIÓN: https://t.co/9ZiVIlzVFj pic.twitter.com/wkaOzhDmlU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 23, 2025

De igual manera, señalaron que los fallos más críticos que obligaron a negar los permisos de nueva cuenta fueron que hay estructuras que obstruyen las salidas de emergencia y otras normativas de accesibilidad, lo cual representaría un problema en caso de tener que evacuar de emergencia. El club catalán esperaba reabrir el Camp Nou de manera provisional, con un aforo limitado a 25 mil personas.

Última hora. El Ayuntamiento no otorga la licencia al Barça por las deficiencias en materia de seguridad del Camp Nou.



El club aseguró que tenía el informe favorable de los Bomberos. Era mentira.



"Detectamos elementos que afectan a la seguridad, especialmente a las vías de… pic.twitter.com/XiT8rBTc5E — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 23, 2025

El Barcelona jugó su último encuentro en el Camp Nou en mayo del 2023, cuando se enfrentaron al RCD Mallorca, durante la jornada 38 de LaLiga 2022-2023; desde hace dos años y cuatro meses, el recinto se encuentra en remodelación y se espera que sea terminado en su totalidad hasta septiembre del 2027.

Fuente: Tribuna del Yaqui