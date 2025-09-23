Equipos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico intensifican sus trabajos de pretemporada

Mexicali, Baja California.- A menos de un mes para que se cante "playball" y se ponga en marcha un episodio más de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los equipos se encuentran entrenando a tope e inclusive algunos ya comenzaron con sus primeros duelos de exhibición.

En el caso de los Águilas de Mexicali, continúan con los trabajos de preparación. Este martes 23 de septiembre, el decimocuarto día de actividad y después de dos encuentros con selectivos prospectos, los 'Caballeros' practicaron por la mañana en el complejo deportivo 'El Piojillo' bajo las indicaciones del cuerpo técnico que encabeza Óscar Robles.

Los peloteros en cuestión del infield realizaron jugadas defensivas y situaciones de juego, mientras los jardineros tomaron diferentes elevados; también hicieron tiros a las bases, finalizando con bateo por grupos. Mientras que el fortalecimiento y continuidad al acondicionamiento físico fue por la tarde, para así cerrar una jornada. Los Águilas de Mexicali permanecen en Baja California Sur, como parte del Baja Series, donde se enfrentarán a Charros de Jalisco, Tomateros de Culiacán y Cañeros de Los Mochis, en choques de exhibición.

Reportan más jugadores con Yaquis

Mientras que en el caso de Yaquis de Obregón, siguen llegando elementos a los trabajos de pretemporada que comandan Sergio Omar Gastélum y 'Tavo' Álvarez en el Estadio Yaquis. Este martes reportaron los patrulleros Miguel Guzmán, Antonis Macías y el receptor Nestor Ríos.

Se espera que sea el jueves cuando el conjunto de Cajeme traslade sus trabajos de entrenamientos a tierras estadounidenses, precisamente a Arizona, donde será parte de la Fiesta Mexicana de Beisbol, que protagonizará junto a más equipos de la Liga Arco.

Choque sinaloense

A su vez, en un choque de toma y daca, Algodoneros de Guasave superó 8-7 a los Cañeros de Los Mochis, en lo que fue su segundo desafío dentro de la Copa Sinaloa Classic 2025, evento que se ha vuelto una tradición en la pretemporada de los clubes de dicho estado. Este evento se cerrará este mismo martes en el Kuroda Park, cuando la nación verde se mida ante Tomateros de Culiacán. Mientras que la nación guinda vivió el lunes su primer juego de pretemporada en casa y con respuesta de tres carreras en la tercera y cuatro en la cuarta, aseguró el choque 10-8 frente a USA Team.

Fuente: Tribuna del Yaqui