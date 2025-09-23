"Está desesperado": David Faitelson pide el retiro de Javier 'Chicharito' Hernández

Ciudad de México.- El periodista David Faitelson se sumó a la ola de expertos y exjugadores que han sugerido el fin de su carrera profesional para Javier 'Chicharito' Hernández, luego del mal nivel que el futbolista ha mostrado desde su regreso con las Chivas del Guadalajara a inicios del 2024, además de tener que lidiar con varias lesiones que han permitido una casi nula participación en las canchas.

Apenas hace un par de horas, el 'Rebaño Sagrado' publicó la lista de convocados para el duelo contra el Necaxa en la jornada 10 del Apertura 2025, entre la cual destaca la ausencia del exdelantero del Manchester United; en el mismo comunicado, se aclaró que Hernández Balcázar había recibido un golpe en el partido contra los Diablos del Toluca, por lo cual presentó molestias en una rodilla y se optó por darle descanso y evaluar su evolución.

El periodista israelita le dedicó unas palabras en su columna, en la cual se suma a las voces autorizadas del deporte en México, que sugieren colgar los botines para el 'Chicharito'; el ahora reportero de TUDN aseguró que Hernández se ubica dentro de los tres mejores futbolistas del país y recordó que él abrió el mercado en el mejor futbol del mundo. "El tiempo es un ente poderoso e infranqueable; algunos afrontan la realidad, su realidad, más pronto que tarde".

Creo que ni en el más tétrico de sus sueños existía la posibilidad de que su carrera en el futbol y con el club que lo vio nacer terminara de esta manera. No solo es la falta de continuidad, de minutos en la cancha, también es un asunto de que la memoria lo traiciona cuando debe recordar cómo tenía un pacto con el destino y el balón en aquellas tardes nubladas y frías en Old Trafford".

"Chicharito" debe estar desesperado y nosotros lo parecemos más, porqué a mí, por lo menos, me lastima que un futbolista que alcanzó esos niveles no haya preparado mejor el final…



De igual manera, Faitelson aseguró que en la actualidad se puede observar a un Javier Hernández ansioso y desesperado por marcar en la cancha, además de asegurar que debe retirarse antes de que el deporte lo retire a él. "A mí, por lo menos, me lastima que un futbolista que alcanzó esos niveles no haya preparado mejor el final. La idea, creo, es que la cancha no te retire, sino que tú te retires de la cancha".

