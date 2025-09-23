Guardians ganan y alcanzan a Tigers en la cima de la División Central de la Americana

Cleveland, Estados Unidos.- Un error del lanzador Tarik Skubal abrió la puerta para un rally de tres anotaciones de los Guardians en la sexta entrada y Cleveland remontó en el marcador para imponerse el martes por 5-2 a los Detroit Tigers y empatar en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

Cleveland alcanzó a Detroit después de estar 15 y medio juegos detrás el 8 de julio. Los Guardians, que todavía estaban 12 y medio juegos detrás de los Tigers el 25 de agosto, han ganado 11 de 12. Tienen marca de 17-5 en septiembre.

15.5 games back on July 8th

10.5 games back on September 1st

9.5 games back on September 10th



The @CleGuardians are TIED at the top of the AL Central on September 23rd, AND they hold the tiebreaker over the Tigers! pic.twitter.com/EAPW3V5ArE — MLB (@MLB) September 24, 2025

Los visitantes Tigers tomaron ventaja de 1-0 en la apertura de la tercera entrada, donde Zack McKinstry y Wenceel Pérez ligaron dobletes ante el abridor Gavin Williams, para el 1-0. Detroit aumentó su ventaja en la sexta, con jonrón 35 en la campaña de Riley Greene por todo el jardín derecho, ya con dos fuera.

RILEY DOUBLES THE LEAD uD83DuDCA5 pic.twitter.com/ZtvQlqMog0 — Detroit Tigers (@tigers) September 24, 2025

Pero en la parte baja de ese capítulo, Skubal (13-6), el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, se desmoronó, visiblemente sacudido cuando David Fry de Cleveland fue golpeado en la cara por su bola rápida de 99 millas por hora. También tuvo un error de lanzamiento, un lanzamiento descontrolado y un balk en la entrada.

Steve Kwan abrió con sencillo y Ángel Martínez se sacrificó con toque a Skubal, quien recogió y de espaldas tiró por encima del primera base, avanzando los corredores a tercera y segunda. Luego, José Ramírez remolcó una carrera con un rodado por tercera que se convirtió en imparable.

Ramírez produce con rodado a tercera

A continuación y con dos corredores en base, Fry se cuadró para tocar y el lanzamiento de Skubal rebotó en el madero y golpeó al bateador designado en el área de la nariz y la boca. Cuando Fry se derrumbó, un angustiado Skubal inmediatamente dejó caer su gorra y guante y se tapó la boca con incredulidad. Fry fue sacado del campo en un carrito. Los Guardians dijeron que estaba siendo evaluado en el Centro Médico Luterano.

David Fry exited the game after being hit in the face by a pitch.



He was able to walk under his own power and was carted off the field. pic.twitter.com/IrFO20gBbR — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 24, 2025

Gavin Williams (12-5) igualó un récord personal con 12 ponches en seis entradas para Cleveland, que puede eclipsar a los Yanquis de Nueva York de 1978, que superaron un déficit de 14 juegos, para la mayor remontada desde que comenzó el juego divisional en 1969. Skubal limitó a los Guardianes a dos hits en cinco entradas antes de que los Guardianes lo alcanzaran con su típico ataque de pelota pequeña en la sexta.

