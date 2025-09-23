Isaac del Toro y el UAE Team Emirates hacen historia; se convierte en el equipo más ganador

Ciudad de México.- El 2025 está siendo el mejor año para el UAE Team Emirates, equipo al cual pertenece el atleta mexicano Isaac del Toro, pues han logrado convertirse en el equipo profesional con más victorias en un solo año desde que se profesionalizó el ciclismo a nivel mundial.

El encargado de romper la marca fue el estadounidense Brandon McNulty, pues finalizó en la primera posición el Tour de Luxemburgo 2025, alcanzando la impresionante cifra de 86 victorias, escribiendo su nombre en la historia del ciclismo mundial; el anterior portador de dicha marca era el equipo HTC-Columbia, escuadrón de origen norteamericano, el cual logró ganar en 85 ocasiones durante el 2009.

Si bien la victoria que rompió el récord fue para McNulty, las dos piedras angulares que fueron las determinantes para alcanzar dicha marca fueron el de Ensenada, Baja California, y el esloveno Tadej Pogacar, pues estos dos ciclistas lograron más de un tercio de victorias por sí solos, siendo los mayores aportadores. Pogacar ha logrado 16 victorias en lo que va del año, destacando su gran actuación en el Tour de Francia, y el 'Torito' alcanzó 13 triunfos; entre ellos se ubica una etapa del Giro de Italia.

Los dos ciclistas se encuentran en Kigali, pues están representando al equipo durante el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda 2025 y ya dieron los primeros buenos resultados para el UAE Team Emirates; en la prueba contrarreloj de la categoría élite, el esloveno finalizó la competencia en cuarta posición y a solo un segundo de diferencia llegó Isaac del Toro, el cual se convirtió en el primer latinoamericano en terminar dentro del top 5 en más de dos décadas.

El CEO y director de UAE Emirates, Mauro Gianetti, destacó el logro realizado por los deportistas bajo su tutela, incluyendo a todo el personal administrativo y de logística que hicieron posible el gran desempeño a lo largo del 2025. "Alcanzar 86 victorias en una temporada es un hito extraordinario y refleja el increíble compromiso y unidad de todos en esta organización, desde nuestros líderes hasta nuestros ciclistas, personal, patrocinadores y seguidores".

Fuente: Tribuna del Yaqui