Llegaron para quedarse; MLB aprueba árbitros robots a tiempo completo para 2026

Nueva York, Estados Unidos.- El sistema de revisión automatizado para bolas y strikes (ABS por sus siglas en inglés) o árbitros robots, seguirá utilizándose en Major League Baseball (MLB) en 2026, de acuerdo con el comité de competencia de 11 hombres que lo aprobó este martes.

Los árbitros humanos o umpires detrás del plato seguirán cantando bolas y strikes, pero los equipos pueden impugnar dos llamadas por juego y obtener apelaciones adicionales en entradas adicionales. Los desafíos deben ser realizados por un lanzador, receptor o bateador, señalados tocando su casco o gorra, y un equipo conserva su desafío si tiene éxito. Las reseñas se mostrarán como gráficos digitales en los tableros de video de los jardines.

BREAKING: Major League Baseball will use the Automated Ball-Strike Challenge System (ABS) during the entire 2026 season



ABS CHALLENGE RULES:



- Each team will get two challenges and can keep them if they're successful



- Challenges can only be initiated by a pitcher, catcher, or… pic.twitter.com/xHkRIbHrRx — MLB (@MLB) September 23, 2025

Además, la implementación de este sistema podría reducir las expulsiones por discutir las llamadas. MLB dijo que el 61.5 por ciento de las expulsiones entre jugadores, gerentes y entrenadores el año pasado estuvieron relacionadas con bolas y strikes, al igual que el 60.3 por ciento esta temporada hasta el domingo.

Las cifras incluyen expulsiones por comentarios despectivos, lanzamiento de equipos mientras protesta por llamadas y conducta inapropiada. Los árbitros de Grandes Ligas llaman aproximadamente el 94 por ciento de los lanzamientos correctamente, según UmpScorecards.

La decisión podría ayudar a tener menos reclamos

"A lo largo de este proceso, hemos trabajado para implementar el sistema de una manera que sea aceptable para los jugadores", dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado. "La fuerte preferencia de los jugadores por el formato de desafío sobre el uso de la tecnología para llamar a cada lanzamiento fue un factor clave para determinar el sistema que estamos anunciando hoy".

El sistema ABS, que al igual que en otros deportes como el futbol utiliza utiliza cámaras Hawk-Eye (Ojo de Halcón), se ha probado en las ligas menores desde 2019.

El sistema se muestra en pantallas durante su aplicación

En Triple-A al comienzo de la temporada 2023, la mitad de los juegos usaron los robots para llamadas de bola-strike y la otra mitad tuvo a un humano tomando decisiones sujetas a apelaciones de los equipos ante la ABS.

En la primera prueba que se realizó en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas en julio pasado, cuatro de los cinco desafíos a las decisiones del árbitro del plato Dan Iassogna tuvieron éxito.

Fuente: Tribuna del Yaqui