Los Red Sox vencen a los Blue Jays y rompen el empate en la lucha por el comodín con Detroit

Toronto, Canadá.- Los Boston Red Sox vencieron a los Toronto Blue Jays, con marcador de cuatro carreras por una, y logran ampliar la diferencia ante los Detroit Tigers, el tercer contendiente para disputar la Serie por el Comodín en la Postemporada 2025 de la MLB, aunque no todas son buenas noticias para los 'Medias Rojas', pues su principal abridor ha venido a la baja en su rendimiento durante el último tramo de rol regular, lo que pudiera tratarse de una lesión.

El relevista zurdo, Justin Wilson, fue el que se quedó con la victoria en el partido; 'J Willy' alcanzó la que fue apenas su tercer triunfo del año, al haber lanzado una entrada y un tercio sin permitir imparable, además de recetar un ponche y dar una base, mientras que el descalabro fue para el veterano, Kevin Gausman, el cual igualó su foja en 10 victorias y mismo número de derrotas, permitiendo cuatro carreras y nueve imparables en las cinco entradas y dos tercios lanzadas.

El abridor de los Red Sox, Lucas Giolito, ha tenido un desempeño no muy favorable en las últimas salidas; sus últimas dos aperturas han sido de menos de cinco entradas, además de que su recta de cuatro costuras ha tenido un déficit de 2 millas por hora, aunado a que su descontrol se ha hecho más evidente, pues cuenta con un promedio de bases por bola otorgadas de 1.3 por cada entrada lanzada.

Lucas Giolito looks like he’s running on absolute fumes. Velocity was down once again. 1.2 MPH on the 4SFB.Back to back starts of less than 5 IP.



Also, the control issues continue to exist. Had 4 walks compared to just 3 strikeouts. 6 of his last 9 starts have featured 3 or more… pic.twitter.com/I5fkCbiZxy — Tyler Milliken (@tylermilliken_) September 24, 2025

Los visitantes tomaron la delantera en el marcador en la segunda entrada; Masataka Yoshida abrió la tanda con un doble y fue enviado a la registradora con un indiscutible de Nathaniel Lowe. El empate llegó dos entradas después, cuando Nathan Lukes se puso en circulación con un batazo de dos estaciones y avanzó a la tercera con un sencillo de Davis Schneider; el encargado de producir la rayita fue Andrés Giménez, con un roletazo dentro del cuadro.

La igualdad en la pizarra prevaleció por varias entradas, hasta que cayó el rally que puso la balanza a favor de la novena visitante; Nathaniel Lowe vino a batear con corredores en las esquinas y produjo su segunda carrera del encuentro con sencillo a los jardines y Carlos Narváez limpió las bases con un doblete, estableciendo el marcador final de cuatro carreras contra una.

El 'Misil Cubano', Aroldis Chapman, se apuntó su salvamento 32 del año, regresando a su gran nivel, pues el 2025 se ha vuelto su mejor temporada en los últimos cinco años. Los Red Sox llegaron a 86 victorias y 71 triunfos, con una diferencia de un juego en la lucha por el comodín ante los Tigers, que tienen marca de 85-72.

Fuente: Tribuna del Yaqui