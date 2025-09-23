Los sonorenses Édgar Fuentes y Leticia Ochoa ya están en la India para el Mundial de Paratletismo

Delhi, India.- Del 27 de septiembre al 5 de octubre, se desarrollará el Campeonato Mundial de Paratletismo en Delhi, India, donde dos sonorenses intentarán poner a México en lo más alto del podio; se trata de la experimentada Leticia Ochoa y del medallista de París, Édgar Fuentes.

Ambos deportistas arribaron este martes 23 de septiembre al lugar del evento y será en dicha latitud donde realizarán los últimos ajustes, previo a sus debuts en este importante certamen, que servirá como medición y un vistazo de lo que se puede esperar en Los Ángeles.

En el caso de la cajemense, estará en sus sextos campeonatos mundiales, convirtiéndose en la sonorense con más mundiales, con un total de seis. Cabe destacar que Ochoa es también la deportista del estado con más Juegos Paralímpicos, con cinco. 'Letty' Delhi, India, llegó junto con su entrenadora Francisco Dorticos.

#OrgulloCajemense

Felicitamos a la atleta Leticia Ochoa Delgado, seleccionada por COPAME para representar a México en el Mundial de Para Atletismo New Delhi 2025.



— Municipio de Cajeme (@MunicipioCajeme) July 26, 2025

La de Ciudad Obregón ya sabe lo que es ganar una presea en un mundial, ya que en Doha 2015 se quedó con la medalla de plata. Ahora, aunque no está entre las dos mejores del mundo, es una de las más experimentadas y viene de conquistar metal en el Grand Prix de República Checa.

Por la medalla

Mientras que el medallista de plata paralímpico de París 2024, Édgar Ulises Fuentes, igualmente partió a Nueva Delhi, India, con el objetivo de ver acción en su segundo Campeonato Mundial, donde se perfila como uno de los favoritos en lanzamiento de jabalina.

Después de estar unos días en la Ciudad de México, Fuentes Yánez y su entrenador Efrán Minjárez, este martes salieron con destino a la India para iniciar la concentración. Édgar Ulises, quien ganó la medalla de oro en jabalina en la edición anterior, realizada en Kobe, Japón, intentará repetir el truco, luego de que en mayo de ese año conquistó la presea de mayor color.

¡Edgar Ulises Fuentes Yáñez se sube al podio en el Stade de France!



Con brillante una representación, Edgar ha llevado el nombre de México a lo más alto, demostrando su pasión y compromiso en cada lanzamiento.
— Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) September 6, 2024

Además de los dos sonorenses, la selección mexicana, estará compuesta por 27 paratletas que competirán en pruebas de pista y campo, donde destacan seis medallistas de Juegos Paralímpicos como Gloria Zarza, Juan Pablo Cervantes, Gilda Cota, Rosa Guerrero y Osiris Machado.

Fuente: Tribuna del Yaqui