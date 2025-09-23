Mauricio Sulaimán 'defiende' al 'Canelo' Álvarez por su derrota ante Terrence Crawford

Ciudad de México.- El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, rompió el silencio y habló sobre el complicado panorama que enfrenta Saúl 'Canelo' Álvarez, luego de su derrota ante Terrence Crawford. De igual manera, el presidente del comité organizador más prestigiado en el mundo del pugilismo reveló que tuvo una pequeña plática con el tapatío en el ring, segundos posteriores al sorpresivo resultado.

La decisión unánime a favor del boxeador estadounidense cerró una baraja de probables rivales para el 'Canelo', pues al perder el campeonato indiscutido, deja de ser el rival a vencer en la categoría de los supermedianos. Algunos medios comenzaron a especular sobre el probable retiro de Álvarez Barragán, lo que fue desmentido por el promotor árabe, Turki Alalshikh, el cual aseguró que el 'Canelo' seguirá activo, al menos, en 2026.

Sulaimán, el cual ha sido uno de los principales impulsores en la carrera del boxeador jalisciense, habló sobre cuál es su sentir por la inesperada derrota; el presidente del CMB comparó el resultado de Crawford con los otros combates perdidos de Álvarez, asegurando que Terrence no era un rival fácil de vencer. "Quienes han sido detractores se están dando vuelo con la crítica", señaló.

Lo bonito ha sido ver la manifestación de apoyo de personalidades, de amigos de Saúl, subiendo su foto y animando, porque qué fácil es estar con el campeón y qué fácil es abandonar al que pierde".

“Era de esperarse. Cuando Canelo perdió ante Floyd, Bivol, y ahora ante Crawford, quienes han sido detractores se están dando vuelo con la crítica. Qué fácil es estar con el campeón y qué fácil es abandonar al que pierde”.



? Mauricio Sulaimán pic.twitter.com/KLokuH2FZi — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) September 19, 2025

De igual manera, confesó que tuvo una pequeña conversación con el boxeador, luego de que se anunciara el fallo a favor del estadounidense. "Él ha hecho tanto que merece todo el reconocimiento. Todos los grandes han perdido; él es un grande del boxeo, un grande de la historia, se suba o no se suba al ring otra vez, gane o no gane otra vez el campeonato; su lugar ya está garantizado como uno de los grandes del boxeo".

Aunque no hay una cláusula que permita la revancha automática, la opción más viable para el próximo combate de Saúl Álvarez podría ser una segunda edición ante Terrence Crawford, ya que el pugilista estadounidense optó por permanecer en la misma división del tapatío, al renunciar al cinturón de los superwelter de la AMB.

Fuente: Tribuna del Yaqui