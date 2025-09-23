MLB: Yankees dejan en el terreno a los White Sox y acechan a los Blue Jays

Nueva York, Estados Unidos.- José Caballero conectó un sencillo productor con dos outs en la parte baja de la novena entrada que remolcó a Aaron Judge con la carrera de la ventaja y los New York Yankees remontaron para vencer el martes 3-2 a los Chicago White Sox, asegurando su octava aparición en los playoffs en nueve temporadas.

Con la victoria, los Yankees (89-68) se acercaron a un juego de Toronto (90-67), líder de la División Este de la Liga Americana, y avanzaron a los playoffs por vez 60 en la historia del equipo. Fue la segunda victoria de Nueva York en 61 juegos cuando perdía después de ocho entradas.

Anthony Volpe y Austin Wells abrieron la conclusión de la novena entrada con sencillos ante Brandon Eisert (3-7). Después de que Trent Grisham roleteó para una doble matanza, Judge recibió su segunda base por bolas intencional del juego. Cody Bellinger siguió con otro pasaporte gratis y Volpe anotó en un lanzamiento descontrolado de Eisert.

Tie game uD83DuDE4C pic.twitter.com/zD290032rl — New York Yankees (@Yankees) September 24, 2025

Caballero luego le ganó un turno al bate de nueve lanzamientos al relevista Steven Wilson al conectar un sencillo que cayó frente al jardinero central Brooks Baldwin mientras Judge anotaba la carrera ganadora.

Called a Cab to walk us off! #RepBX pic.twitter.com/v2A9qX2uDC — New York Yankees (@Yankees) September 24, 2025

Yankees tomaron ventaja en el encuentro en la parte baja de la segunda entrada, cuando Austin Wells remolcó a Jazz Chisholm Jr. con un doblete; pero Colson Montgomery conectó un jonrón de dos carreras en el sexto ante Luis Gil para darle a los White Sox una ventaja de 2-1.

Montgomery se la botó por los White Sox

Gil, audicionando para un lugar en la rotación de Nueva York, permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas. Luke Weaver (4-4) dejó varado a un corredor de Chicago en la novena entrada antes de que los Yanquis se recuperaran en la mitad inferior de la entrada.

El novato de Chicago, Shane Smith, permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas. Caminó cuatro y empató un récord personal con ocho ponches. El zurdo Max Fried (18-5, 2.92 ERA) será el abridor de Nueva York el miércoles. Los White Sox no han nombrado a su abridor.

