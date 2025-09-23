¡Otra lesión! Javier 'Chicharito' Hernández se perderá partido entre Chivas y Necaxa

Guadalajara, Jalisco.- A falta de unas horas para el silbatazo inicial para su partido de la jornada 10 del Apertura 2025, las Chivas del Guadalajara publicaron su lista de convocados para enfrentar al Necaxa, en la que destaca la ausencia del delantero mexicano, Javier 'Chicharito' Hernández, el cual estará alejado por un tiempo indeterminado de las canchas, ya que tuvo una nueva lesión en el torneo.

Hernández Balcázar ha tenido un Apertura 2025 complicado, ya que se ha visto mermado por las diferentes lesiones que lo han mantenido alejado de las canchas. En el actual torneo de la Liga MX, Javier solo ha visto acción en tres de los nueve partidos que ha disputado el 'Rebaño Sagrado', entrando como suplente en los tres encuentros, sin llegar a sumar más de 90 minutos en total; también se perdió la fase de grupo de la Leagues Cup por una lesión muscular.

A pesar de que en las jornadas recientes del torneo, el 'Chicharito' se volvió un constante suplente, volverá a quedar descartado para al menos su siguiente compromiso. La directiva de las Chivas publicó la lista de convocados para enfrentar a los Rayos, en la cual destaca la ausencia del exdelantero de la Selección Mexicana.

uD83DuDD34?? ¡LOS CONVOCADOS PARA EL PARTIDO DE MAÑANA! ??uD83DuDD34



¡FUERTES Y UNIDOS, ROJIBLANCOS! uD83DuDC4AuD83CuDFFBhttps://t.co/jX4uDNRUxt — CHIVAS (@Chivas) September 23, 2025

Según un informe médico, Hernández fue descartado, luego de una molestia en su rodilla, luego de recibir un golpe en el partido contra los Diablos del Toluca, y estará fuera de las canchas por un tiempo indefinido. "Durante el partido ante Toluca, Javier Hernández recibió un golpe y, tras la valoración médica, se determinó que trabajara por separado y que no fuera elegible para el duelo de este martes ante los Rayos".

uD83DuDEA8 #Chicharito vuelve a quedar fuera de la convocatoria de #Chivas ante #Necaxa por lesión uD83DuDE14? ¿Crees que debe retirarse ya del fútbol? uD83EuDD14uD83DuDD25 pic.twitter.com/CNylZI6rds — MVS Deportes (@MVS_Deportes) September 23, 2025

Aunado a eso, el conjunto tapatío enfrentará su compromiso ante el Necaxa con varias ausencias que bajarán su rendimiento en el partido; Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre están en su proceso de rehabilitación, mientras que Rubén González está suspendido, además de que sus jugadores juveniles, Hugo Camberos y Yael Padilla, fueron convocados por la Selección Mexicana Sub20 para disputar el Mundial de la categoría.

