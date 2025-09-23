Potros del Itson muestran su poderío y arrollan a los Cimarrones de la UABC

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) sostuvieron su primer encuentro en casa dentro de la temporada 2025 de la Liga Mayor de futbol americano de la Onefa, al recibir la visita de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Con una gran fiesta y arropados por el apoyo de su afición, los equinos impusieron condiciones para apuntarse una aplastante victoria de 42-10, en duelo correspondiente a la semana tres de la Conferencia Nacional.

La escuadra sonorense volvió a apoyarse en una gran actuación de su mariscal de campo, Iván Enrique Amparo, quien lanzó tres pases de anotación para guiar al equipo a su segunda victoria consecutiva.

Sin embargo, a pesar del abultado marcador, los dirigidos por el head coach Jorge Aguilar Loredo tuvieron que remar contra la corriente, pues para sorpresa de todos los visitantes tomaron tempranera ventaja y al comienzo del segundo cuarto, ganaban por 10-7.

Los Potros festejaron en grande su victoria en casa

Los pupilos del coach Ricardo Licona se fueron al frente sobre los locales, producto del touchdown anotado por José Moisés Robles a pase de 45 yardas del mariscal de campo, Juan Alejandro Baltazar y punto extra de Jorge Imanol Quiances, quien también rompió el empate a siete puntos con gol de campo de 42 yardas.

Pero tras los ajustes por parte del cuerpo de entrenadores sonorenses, los Potros remontaron y se fueron al frente por 14-10 para el descanso de medio tiempo. Lo mejor para beneplácito de los cientos de aficionados que se dieron cita en el Campo Hundido de la Unidad Náinari llegó en la parte complementaria, donde el Itson se fue con todo al frente y en el tercer cuarto ya ganaba por 28-10.

El último periodo fue solo un trámite para los cajemenses, que con par de anotaciones completaron el holgado marcador a su favor, para beneplácito de sus seguidores y con ello colocan sus números en 2-1.

El popular 'Pollo' Lara recibió reconocimiento a su trayectoria con Potros

Por los Potros, destacaron Amparano con sus pases de anotación de cinco y 13 yardas a Daniel Iván Leyva y otro de cinco yardas a Omar Alejandro Castro, mientras que Guillermo Jesús Campa lo hizo con pase de 20 yardas a Luis Ángel Soto. Por la vía terrestre, se hizo presente Johan Eduardo Rangel al anotar con acarreo de 20 yardas, en tanto que a la defensiva, un balón suelto de los Cimarrones fue devuelto dos yardas por el tacle defensivo Omar Verdugo para anotar en jugada de 'pick six'.

De esta manera, el Itson tendrá su primera semana de descanso, lo cual le permitirá reagruparse de cara a la semana 5, donde recibirá la visita de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el próximo viernes 4 de agosto en el Campo Hundido.

Fuente: Tribuna del Yaqui