Real Madrid vs Atlético de Madrid; dónde ver EN VIVO el 'Clásico Madrileño' de LaLiga en México

Madrid, España.- La primera edición del 'Clásico Madrileño' en la temporada 2025-2026 será durante la jornada 7 de LaLiga, pues el Real Madrid y el Atlético de Madrid protagonizarán el duelo más interesante del fin de semana. Esta rivalidad es dominada por el cuadro 'merengue', aunque los dirigidos por Diego Simeone han demostrado que el Real Madrid no es invencible y han salido con la victoria en múltiples ocasiones.

Los dirigidos por Xabi Alonso llegan como el líder absoluto de LaLiga, pues marchan en solitario en primer lugar, además de contar con una diferencia de puntos ante el segundo puesto, el Barcelona. El Real Madrid ha ganado sus seis encuentros que ha disputado hasta el momento, con una diferencia de goles de +11 y 18 unidades, aventajando por siete puntos al conjunto culé, que tampoco cuenta con derrotas, pero ha empatado un partido y tiene uno más pendiente.

La victoria más reciente para el Real Madrid fue la mañana del 23 de septiembre, cuando golearon al Getafe, con marcador de cuatro goles por uno; el brasileño, Vinicius Júnior, fue el encargado de abrir el marcador con un golazo de pierna derecha. El argentino Franco Mastantuono anotó su primer gol con la camiseta del Real Madrid y Kylian Mbappé demostró que es el mejor elemento en la actualidad para el cuadro 'merengue', pues marcó en dos ocasiones en menos de cinco minutos, incluido un penal cobrado a la Panenka.

El Atlético de Madrid vive una actualidad mucho más complicada; al momento, se quedan en la posición 12 de la tabla con un partido menos. Los 'Colchoneros' acumulan solo una victoria, tres empates y un descalabro; su único triunfo fue en la jornada 4, cuando vencieron al Villarreal por dos goles a cero.

Horarios del Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Estadio: Estadio Metropolitano, Madrid, España

Fecha: Sábado, 27 de septiembre

Horario: 08:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver en México: Sky Sports

Su duelo más reciente fue la vuelta de los octavos de final en la Champions League 2024-2025; a pesar de que el Atlético de Madrid se impuso por la mínima, el marcador global benefició al Real Madrid, conjunto que logró la clasificación a la siguiente ronda.

