Refuerzo de cinco estrellas: Lanzador ligamayorista llega a la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Guasave, Sinaloa.- Esta temporada pinta para ser histórica en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues además de tratarse del año en el que harán su estreno los Jaguares de Nayarit y el conjunto de Tucson, también para esta edición se ha confirmado la llegada de grandes peloteros.

Este martes 23 de septiembre los Algodoneros de Guasave sacudieron el mercado, al anunciar la llegada de Kyle Tyler, pelotero con experiencia en las Grandes Ligas y que ahora vivirá su primera aventura en el beisbol invernal del país.

El nuevo refuerzo de los de Sinaloa el año pasado tuvo siete aperturas en el mejor beisbol del mundo con la organización de los Miami Marlins, por lo que se espera que sea pieza fundamental en la rotación de abridores que comandará este torneo José Moreno.

El derecho de 28 años de edad, nacido en Oklahoma, debutó en Grandes Ligas en el 2021 con Los Ángeles; al siguiente año se mantuvo en la élite del beisbol, pero ahora con los San Diego Padres, mientras que en el 2024 fue cuando más trabajo tuvo en el big show, luego de participar en ocho duelos, siete de ellos como abridor, con el conjunto de Florida.

Este jugador comenzó su paso en las ligas menores en el 2018, con los Angelinos, donde estuvo hasta el 2021, para luego pasar a San Diego, San Francisco, Seattle, Miami, Filadelfia, Baltimore y actualmente Chicago White Sox, ya que en el 2025 se la ha pasado jugando en ligas menores.

Cerdos de Hierro de Lehigh Valley, Mareas de Norfolk y Caballeros de Charlotte fueron los equipos de sucursales en los que tuvo actividad este verano, además de un par de aperturas en la Rookie de los también conocidos como Medias Blancas, dejando una marca de 5-5.

Su efectividad fue de 4.68 y un WHIP de 1.45; a eso hay que agregar que regaló 36 pasaportes y recetó 80 ponches, bateándoles los contrarios para .269. En total, en siete años en ligas menores, Kyle Tyler acumula 151 juegos, 90 de ellos como abridor, quien ostenta un récord de 36 victorias y 26 derrotas.

Mientras que en la gran carpa ha trabajado en 15 compromisos, siete de ellos como inicialista, registrando una efectividad de 4.31 y un WHIP de 1.50, en 48 innings de labor, además de 25 pasaportes y 33 ponches.

Fuente: Tribuna del Yaqui