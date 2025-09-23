Se acabó la paciencia; Giants envían a Wilson a la banca y dan titularidad a Dart

Nueva York, Estados Unidos.- Después de un arranque de temporada de 0-3 en el que el desempeño de Russell Wilson ha sido intermitente, los New York Giants han decidido dar un golpe de timón y darle la titularidad al novato Jaxson Dart para comenzar como mariscal de campo en su próximo partido el domingo contra los Los Angeles Chargers.

El lunes, un día después de sufrir su tercera derrota al hilo y cuestionado por los reporteros, el entrenador Brian Daboll no se comprometió sobre quién sería su mariscal de campo después de que Wilson lanzó dos intercepciones en una derrota por 22-9 ante Kansas City el domingo por la noche.

The future is now: The #Giants are making first-round rookie QB Jaxson Dart their starter, per me and @MikeGarafolo.



After just a short stint starting and an 0-3 record, Russell Wilson heads to the bench. The Giants had a package of plays for Dart. Now, they’ll unleash it all. pic.twitter.com/J2fu3MUkiK — Ian Rapoport (@RapSheet) September 23, 2025

Daboll dijo que él y su personal estaban "evaluando todo", negándose a responder quién más podría estar involucrado en hacer un cambio en la posición más importante del futbol americano.

Ahora, tal parece que Dart está listo para hacer su primera apertura en la NFL después de recibir un puñado de jugadas en las últimas dos semanas. Aún no ha intentado un pase, mientras que Wilson los ha lanzado todos hasta ahora, completando 65 de 110 para 778 yardas, tres touchdowns y tres intercepciones. "Lo pusimos en el juego durante las últimas dos semanas", dijo Daboll el lunes cuando se le preguntó sobre Dart. "No pondríamos a nadie en un juego con el que no nos sentimos seguros".

Wilson irá a la banca por primera vez esta campaña

Con Dart al mando, los Giants buscan mayor dinamismo y sorpresa en la ofensiva; mientras que los seguidores esperan que su movilidad y visión de campo aporten una ventaja frente a defensivas complicadas, algo que Wilson no ha logrado de manera constante hasta el momento. Se espera que Wilson se vista como suplente con el veterano Jameis Winston permaneciendo tercero en la tabla de profundidad.

Winston, Wilson y Dart son los quarterbacks de Giants

De esta manera, Dart está en línea para ser el sexto mariscal de campo diferente de Nueva York en comenzar un juego desde 2022, uniéndose a Wilson, Daniel Jones, Tommy DeVito, Drew Lock, Tyrod Taylor y Davis Webb.

Fuente: Tribuna del Yaqui