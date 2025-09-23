Sergio 'Checo' Pérez llega a fábrica de Cadillac F1; trabajará en sesiones de simulador

Ciudad de México.- Luego de que pasaran más de dos meses del anuncio oficial, el piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, ya se encuentra en la sede oficial de la nueva escudería de la Fórmula 1, Cadillac F1, para comenzar con los trabajos de preparación de la siguiente temporada de la categoría; según indican reportes, el tapatío permanecerá unos días practicando en el simulador, antes de viajar a Europa y tener su primer contacto con la pista en el 2025.

Fue el propio piloto quien reveló cuáles serían los primeros planes dentro del nuevo equipo de competencias; luego de ser invitado a lanzar la primera bola en el Dodger Stadium, 'Checo' relató que en los próximos días se integraría a la sede central de Cadillac, para afinar detalles en los simuladores de la escudería, antes de viajar al Reino Unido, donde tendrán su primera práctica en pista con un monoplaza anterior.

La mañana del lunes, 23 de septiembre, la cuenta oficial de Cadillac F1 en Instagram subió las primeras imágenes de Sergio Pérez entrando a la fábrica; en las historias se pudo observar cómo fue el arribo de 'Checo', el cual fue recibido por los directivos del equipo, además del grupo de ingenieros que trabaja en el desarrollo de su primer monoplaza. Se prevé que el piloto esté un par de días en la fábrica, en los cuales tendrá sesiones de práctica en simulador, además de conocer y adaptarse con los que serán sus nuevos ingenieros.

Primera visita de Checo Pérez uD83CuDDF2uD83CuDDFD a la fábrica de Cadillac para conocer a los empleados y comenzar con las pruebas en el simulador. El debut en #F1 está cada vez más cerca! pic.twitter.com/AODsdItxNu — Noticias Cadillac F1 (@CadillacargF1_) September 23, 2025

Posterior a ello, el piloto mexicano viajará a Reino Unido, donde tendrá su primer contacto con una pista de Fórmula 1, luego de haber salido de Red Bull Racing a finales del 2024; la escudería estadounidense será suministrada por motores y transmisión desarrolladas por Ferrari, por lo que usarán un monoplaza del 2023, el cual usó el equipo del 'Cavallino Rampante', teniendo su primer TPC (Testing of Previous Cars).

uD83DuDEA8 | Perez to make his first test after Baku with the Ferrari SF-23!



Cadillac has agreed for the Mexican driver to take to the track next week in the United Kingdom with a car supplied by Ferrari.



uD83DuDCF0 @Motorsport_IT pic.twitter.com/yewVvnh72P — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) September 18, 2025

Por el momento, solo el piloto mexicano comenzará a realizar actividades dentro del equipo, ya que su segundo conductor, Valtteri Bottas, tiene contrato vigente con Mercedes, desempeñando un rol de embajador y suplente, por lo que deberá esperar a que termine la temporada de F1 para integrarse a Cadillac.

Fuente: Tribuna del Yaqui