Sho-time brilla en Arizona: Shohei Ohtani se roba los reflectores en la casa de los D-Backs

Phoenix, Arizona.- Cuando se anunció a Shohei Ohtani como inicialista del primer partido de la última serie en casa de los Diamondbacks, ya se sabía el efecto. Estadio casi lleno y al menos la mitad de los aficionados con uniformes de Los Ángeles Dodgers.

Este martes, desde el ingreso de los fanáticos, se sabía que el conjunto angelino jugaría como en su casa, pese a estar en patio ajeno, y el Sho-Time no defraudó a nadie. Lanzando seis sólidas entradas, aceptando cinco hits, no permitiendo carrera y anotando una en apoyo de su equipo, le dio a los aficionados de Dodgers una bocanada de aire fresco en su búsqueda de meterse a la postemporada.

Ohtani en la lomita/ Foto: Nassim Molina

Aunque los más de 70 periodistas acreditados al encuentro llegaron cinco horas antes del partido, Ohtani salió a calentar apenas media hora antes del primer lanzamiento. Hizo algunos tiros al catcher en el jardín derecho para después ingresar al bullpen.

Cientos de aficionados con cámaras y celulares en la mano siguieron cada momento hasta que el japonés se subió a la lomita para lanzar la primera pelota a home. El efecto Ohtani en el beisbol es innegable porque, incluso al subir en el sexto inning al montículo, la ovación fue tal que parecía que estaba tirando en el recinto de Chavez Ravine, en Los Ángeles.

#TribunaInforma | Shohei Ohtani ya calienta previo al Dodgers vs Diamondbacks en el Chase Field ?uD83CuDFDF? pic.twitter.com/JJ3ROrG0DD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 24, 2025

D-Backs deja en el terreno a Dodgers y sigue en la carrera por el comodín

La gran salida de Shohei Ohtani fue opacada por el bullpen de Dodgers, pues en la novena entrada, Geraldo Perdomo se vistió de héroe para los D-Backs, al conectar el sencillo que le dio la victoria a los Diamondbacks 5-4 en casa. Con este resultado, los 'cascabeles' mantienen el ritmo en la carrera por el comodín de la Liga Nacional, estando un juego detrás de los Mets y empatados con losCincinnati Reds, por el último boleto.

Reacción

Arizona perdía 4-3 al entrar a la novena, pero Perdomo conectó un sencillo al jardín izquierdo ante el cerrador Tanner Scott (1-4), para la carrera de la victoria. Los Dodgers ahora están sólo a un juego y medio por delante de los San Diego Padres en el liderato de la División Oeste del viejo circuito. Al final, Shohei Ohtani lanzó su mejor entrada de la temporada sin permitir carreras, dejando de pie al propio público de Arizona.

Dave Roberts antes del juego/ Foto: Nassim Molina

Fuente: Tribuna del Yaqui