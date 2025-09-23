Termina la sequía; 'Santi' Giménez anota gol en la victoria del AC Milan sobre el Lecce

Milán, Italia.- La sequía terminó para el delantero mexicano, Santiago 'Santi' Giménez, pues volvió a marcar en un partido oficial, luego de 345 minutos sin haber movido las redes; el 'Bebote' marcó su primer gol de la actual temporada, en la victoria del AC Milan sobre el Lecce, partido de la Copa Italia, por lo que aún busca su primer tanto en la Serie A 2025-2026.

El delantero mexicano volvió a recibir la titularidad en el conjunto 'Rossoneri', común denominador en la campaña; el 'Bebote' ha pertenecido al 11 inicial en los cuatro partidos del AC Milan en la Serie A, sin la suerte de marcar, además de ser titular en los dos compromisos de la Copa Italia, en la cual ya cuenta con un gol marcado y una asistencia, en contra del Bari, partido que ganaron con marcador de dos por cero.

El partido contra el Lecce comenzó con posesiones largas para el AC Milan, generando varias oportunidades de gol; apenas corría el minuto 16, Christopher Nkunku se disponía a entrar al área y perfilarse para disparar, pero recibió falta de Jamil Siebert, el cual fue expulsado luego de la revisión del VAR.

Tan solo reiniciar el encuentro, se tuvo la primera anotación en el marcador, pues la escuadra 'Rossoneri' generó una jugada, iniciada por varios toques a mitad de campo, hasta que Davide Bartesaghi rompió la línea y recibió un pase en profundidad, enviando un centro raso al área chica; Giménez venía cerrando en el segundo palo y, ya con el arquero vencido, fue cuestión de empujar el balón para adelantar a su equipo.

uD83DuDD25uD83DuDD25 ¡GOOOOOL SE SANTI GIMÉNEZ!

uD83DuDD25uD83DuDD25 ¡GOOOOOL SE SANTI GIMÉNEZ!



uD83CuDDF2uD83CuDDFD Un delantero siempre debe estar atento y así lo hizo el mexicano. Rompe la sequía con el Milan. uD83DuDD34?#CoppaItalia pic.twitter.com/OsMZBN3R3a — FOX (@somos_FOX) September 23, 2025

La segunda anotación para el AC Milan fue cuando arrancó la segunda mitad; un tiro de esquina generó la oportunidad perfecta para que Christopher Nkunku marcara su primer gol con el club. El ofensivo aprovechó un centro pasado, el cual remató con una media tijera, estableciendo el marcador en dos por cero. La última anotación para el conjunto milanés cayó a cargo de Christian Pulisic, el cual llegó a cinco goles en seis partidos oficiales con el club.

uD83DuDE0D GOAL CHRISTOPHER NKUNKU! Saelemaekers with the cross uD83CuDFAF



pic.twitter.com/RlQoxBHzK0 — SempreMilan (@SempreMilanCom) September 23, 2025

El AC Milan volverá a las canchas el domingo, 28 de septiembre, cuando se enfrente al líder de la Serie A, el Napoli, donde el delantero mexicano buscará su primera anotación en la liga.

Fuente: Tribuna del Yaqui