Terrence Crawford pierde título mundial a días de haber derrotado a Saúl 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- El boxeador norteamericano, Terrence Crawford, perdió uno de sus títulos, apenas una semana después de haber vencido a Saúl 'Canelo' Álvarez, el cual ya tiene un nuevo dueño; la World Boxing Association (WBA) fue el organismo que le 'arrebató' la faja y se la otorgó a otro boxeador, el cual se encontraba como campeón interino de dicha compañía.

Terrence Crawford venció al pugilista mexicano el 13 de septiembre, encabezando una de las funciones más ambiciosas del boxeo moderno, ya que se realizó en el Allegiant Stadium, uno de los recintos más avanzados del país. El combate fue pactado en el peso supermediano y el 'Canelo' puso en juego su campeonato indiscutido, perdiendo los cuatro cinturones, luego de ser derrotado por decisión unánime.

El púgil de Nebraska, Estados Unidos, antes de su combate contra Álvarez, peleaba en la categoría de los superwelter, los cuales tienen un límite que va desde las 147 libras (66.68 kilogramos) y su tope máximo son las 154 libras (69.85 kilogramos), en contraste con las 168 permitidas en los supermedianos.

The resume of Terence "Bud" Crawford has been uD835uDC2CuD835uDC29uD835uDC1EuD835uDC1CuD835uDC22uD835uDC1AuD835uDC25 over his 17 year career uD83CuDFC6



- 41-0 (31 KOs)

- 4-division world champion

- 2-division undisputed champion (Jr. welterweight & welterweight)

- 19 straight title fight victories pic.twitter.com/S0CzNzpnJy — Source of Boxing (@Sourceofboxing) September 13, 2025

Terrence Crawford tenía el título mundial de los superwelter de la WBA, también conocida como la Asociación Mundial de Boxeo, faja que había ganado en agosto del 2024 ante Israil Madrimov, y el organismo le otorgó un permiso para subir dos categorías y poder tener su combate contra el 'Canelo' Álvarez.

Luego de acreditarse como el campeón indiscutido de las 168 libras, no puede haber un campeón de dos o más categorías diferentes, por lo que debía renunciar a los cuatro títulos de peso supermediano a su cetro de los superwelter; fue la WBA la que informó que Crawford dejaría de ser campeón.

El estadounidense había obtenido el título de las 154 libras en agosto del año pasado tras vencer a Israil Madrimov. Posteriormente, se le concedió un permiso para subir de división para medirse con Álvarez".

De igual manera, la AMB informó que su nuevo reinante de la división será el alemán Abass Baraou, pues contaba con el campeonato interino de dicha categoría. "Próximamente se tomará una decisión sobre su siguiente defensa, siempre en respeto y consonancia con el reglamento de la WBA".

Fuente: Tribuna del Yaqui