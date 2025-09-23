Un mexicano figura en la lista de los 10 mejores luchadores del mundo este 2025

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este martes 23 de septiembre la revista especializada Pro Wrestling Illustrated (PWI) dio a conocer la lista que tradicionalmente lanzan cada año sobre los mejores luchadores del mundo y, aunque los primeros lugares no son debatibles, lo que sí llamó la atención es que solamente hay un mexicano entre los 10 mejores.

A pesar de ser un deporte que forma parte de la cultura mexicana, únicamente el 'Príncipe de Oro y Plata', Místico, es el que está entre la élite mundial. El ídolo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se encuentra en el puesto número nueve, solamente adelante de Will Ospreay, quien comienza el top.

MÍSTICO HAS DEFEATED MJF AND IS THE NEW CMLL WORLD LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPION!

El mexicano ha tenido un año más que destacado internacionalmente, apareciendo en los eventos más importantes de AEW, e inclusive tiene una aguerrida rivalidad contra el exmonarca de dicha empresa, Maxwell Jacob Friedman, mejor conocido como 'MJF'. Mientras que en cuestión de logros, el exSin Cara, este fin de semana hizo historia al derrotar a 'MJF', para así conquistar el campeonato Mundial de Peso Semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en el Aniversario 92 de la 'Seria y Estable'.

La reconocida revista Pro Wrestling Illustrated (PWI) ha compartido su ranking, contemplando como periodo de evaluación del 1 de agosto de 2024 al 31 de julio de 2025, por lo que no están algunas figuras que hasta hace unas semanas han dado de qué hablar en el deporte.

Además de la presencia de Místico, otra de las sorpresas es que Cody Rhodes se ha vuelto a posicionar en el primer lugar del ranking, siendo el segundo año consecutivo en el cual encabeza la lista de los mejores de todo el mundo. 'La Pesadilla Americana' es el actual campeón indiscutido de WWE.

Otros competidores de WWE también forman parte de la lista, como Gunther, quien este año logró coronarse por segunda ocasión como el campeón Mundial Pesado, y Jey Uso, quien logró conquistar esa corona en WrestleMania 41; también levanta la mano en el sitio. A su vez, el actual monarca pesado, Seth Rollins, es otra de las estrellas de HHH que aparece.

Cabe destacar que Penta es otro de los luchadores mexicanos que ha tenido un gran año; inclusive, hace unos meses hizo su debut en la WWE, pero el motivo por el cual no aparece es que no ha podido ganar algún campeonato importante dentro de su nueva compañía.

Lista

Cody Rhodes Jon Moxley Gunther Adam Page Hirooki Goto Jey Uso Swerve Strickland Seth Rollins Místico Will Ospreay

