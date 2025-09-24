Agustín Murillo reporta a los trabajos de pretemporada de los Naranjeros de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Uno de los primeros equipos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) que comenzaron los trabajos de pretemporada fueron los Naranjeros de Hermosillo; inclusive el club ya se encuentra realizando su gira de duelos amistosos en tierra estadounidense.

Desde la semana pasada, el conjunto de la capital de Sonora está en Arizona y el martes 23 de septiembre por la tarde tuvieron una sesión de entrenamientos en el Reid Park de Tucson, previo a continuar con los siguientes cinco días con juegos amistosos.

La novedad en el campo de entrenamientos de los de Juan Gabriel Castro fue la incorporación del infielder Agustín Murillo, así como de los lanzadores Joel Ibarra y Saúl Arias, mismos que ya entrenaron con el resto de sus compañeros. Además de los peloteros, igualmente los coaches Elmer Dessens y Sergio Valenzuela se integraron a la actividad del equipo.

Novedades en los campos de entrenamiento desde Tucson, Arizona. uD83CuDFDC?uD83DuDC40



¡Bienvenidos! uD83EuDD29uD83EuDDE1

• Agustín Murillo.

• Saúl Arias.

• Joel Ibarra.

• Sergio Valenzuela y Elmer Dessens. (Staff de pitcheo) pic.twitter.com/4YXmBItYt5 — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) September 23, 2025

En el caso de Murillo, estará protagonizando su tercera temporada con el conjunto naranja, equipo con el que inclusive ya quedó campeón, convirtiéndose en un histórico de nuestro beisbol, ya que el tercera base fue monarca con Yaquis de Obregón, Charros de Jalisco y los de la 'H'.

Con Isaac Paredes apenas saliendo de la lesión, es probable que sea 'El Guti' el encargado de cubrir por completo toda la temporada la esquina caliente de la franquicia más popular y ganadora del estado de Sonora.

Con el inicio de la campaña muy cerca, actualmente el cuerpo técnico está apostando principalmente por realizar jugadas de situación, tanto para lanzadores en uno de los campos del complejo como para infielders y receptores, así como grupos de bateos divididos en peloteros.

¡GAMEDAY! uD83CuDF4A



Afición de Nogales, Son, nos vemos hoy en punto de las 7:00 pm para el cuarto juego de la#PretemporadaNaranjera. ?

uD83DuDCCDEstadio Kinkas Valencia.

uD83CuDD9A @tucsonbaseballteam.

uD83DuDD567:00 p.m. pic.twitter.com/2yqSCWl6ZH — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) September 24, 2025

Cabe destacar que Naranjeros viajará este miércoles 24 de septiembre por la noche a Nogales, Sonora, para enfrentarse al Tucson Baseball Team en el cuarto duelo de exhibición de los 17 veces campeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El juego iniciará a las 19:30 horas en el estadio Kinkas Valencia, ubicado en la unidad deportiva de Nogales.

Fuente: Tribuna del Yaqui