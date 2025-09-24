Alexis Vega; único mexicano dentro del ranking de los 100 mejores jugadores del 2025 según CIES

Ciudad de México.- El delantero de los Diablos del Toluca, Alexis Vega, se convirtió en el único mexicano en ingresar al ranking anual de los 100 mejores jugadores del mundo según el CIES; el jugador tuvo un año destacado, en el cual logró el título del Clausura 2025, además de ganar el Campeón de Campeones con el 'Chorizo Power'. Además de Vega, solo un jugador más que milita en la Liga MX fue considerado dentro de la lista.

El Centro Internacional de Estudios de Deporte (CIES) es una organización independiente, ubicada en Neuchâtel, Suiza, y realiza trabajos de investigación y educación de cualquier rama deportiva; una de sus más destacadas es el Observatorio del Fútbol CIES, enfocado en el estudio estadístico del balompié mundial. Anualmente, la organización publica un ranking, en el cual, enlista a los mejores 100 jugadores del año, tomando en cuenta su rendimiento.

El jugador canterano del Toluca, logró subir a la posición 62 del listado, al obtener una calificación de 89.9 unidades, superando a jugadores de renombre internacional, como lo son Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Dominik Szoboszlai, Arda Güler y Alexander Isak, todos militando en el futbol europeo y sobre todo a Isak, el cual acaba de firmar un contrato por más de 150 millones de euros con el Liverpool; el ofensivo de los Rayados de Monterrey, Sergio Canales, cierra el listado, pues se ubica en el top 100 con una puntuación de 88.7.

uD83DuDC79 | Alexis Vega entre los mejores jugadores del Mundo uD83CuDF0E



uD83DuDC51 El capitán choricero tuvo un año futbolístico de ensueño con el Deportivo Toluca. Goles, asistencias y una determinación que lo colocó en el lugar #62 del Planeta según el Centro Internacional de Estudios del Deporte.… pic.twitter.com/533N4A8lRT — AD Noticias (@ADNoticiasMex) September 24, 2025

La lista la encabeza el joven delantero del Barcelona, Lamine Yamal, a pesar de que en días recientes, perdió el Balón de Oro ante Ousmane Dembelé; el delantero del conjunto culé, obtuvo la calificación perfecta de 100, mientras que el francés quedó relegado a la séptima posición. En segundo lugar se ubicó Kylian Mbappé del Real Madrid, seguido por Pedri González del Barça, Virgil van Djik, y el top 5 lo cierra Michael Olise del Bayern Munich.

¡ENTRE LOS 100 MEJORES DEL MUNDO! uD83DuDD25uD83CuDDF2uD83CuDDFD



El CIES reveló su ranking uD83CuDF0D y Alexis Vega (Toluca) apareció, por arriba de nombres como Enzo Fernández o Arda Güler uD83DuDE31



uD83DuDC51 Lamine Yamal lidera la lista



uD83DuDCCA Sergio Canales (Rayados) también figuró#CentralFOX https://t.co/DAWuA1v539 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 24, 2025

El CIES evalúa varias métricas para concretar la puntuación de cada jugador, con especial revisión para el juego aéreo, la construcción ofensiva y los duelos en defensa, así como las asistencias y participación en las jugadas de gol, los disparos a portería, regates, conducciones y pases concretados en campo ofensivo; de igual manera, consideran el nivel de cada liga, así como el desempeño colectivo de los equipos.

Fuente: Tribuna del Yaqui