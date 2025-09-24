Brazos de Tampa Bay se combinan y lanzan joya de pitcheo sobre los Orioles

Baltimore, Estados Unidos.- Los Tampa Bay Rays vencieron a los Baltimore Orioles y lograron empatar la serie a tres juegos en el Oriole Park de Camden Yards; el marcador favoreció a la escuadra visitante con números de seis carreras por dos. Los lanzadores de los Rays fueron los artífices de dicha victoria, pues en trabajo conjunto lograron maniatar a la ofensiva rival y minimizar el daño en el encuentro.

Fueron tres los lanzadores que se combinaron para no permitir imparable hasta la séptima entrada; el abridor, Shane Baz, acompañado de Edwin Uceta y Garrett Cleavinger, fueron los brazos que no permitieron hits por seis episodios completos. La victoria fue para Uceta, pues el dominicano retiró la quinta entrada de manera perfecta, sin hit ni otorgar base por bola, además de recetar dos ponches.

Los maderos de Tampa Bay no se hicieron esperar y tomaron la delantera en la primera entrada; Chandler Simpson se puso en circulación con un imparable y de manera inmediata, se descolgó hasta home con un doble de Brandon Lowe, el cual se fue hasta el fondo del parque.

Right out the gate pic.twitter.com/W3IV9NqvR1 — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 24, 2025

La siguiente carrera entró en la segunda entrada, pues Richie Palacios conectó un batazo de dos estaciones; posterior a eso, se robó la tercera almohadilla y fue enviado a home con un imparable de Hunter Feduccia. La ventaja siguió creciendo en el tercer capítulo, pues Brandon Lowe anotó la tercera carrera para los Rays con un cuadrangular solitario.

Brand Land pic.twitter.com/EqZHnmIDPz — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 24, 2025

La sexta entrada trajo una carrera más para los visitantes, pues Richie Palacios conectó un indiscutible y terminó anotando con error del jardinero derecho, a batazo de Tristan Gray. La quinta carrera fue impulsada con un roletazo dentro del cuadro de Junior Caminero y la anotación restante fue por un cuadrangular solitario de Jake Mangum.

Mama, there goes that MANgum! pic.twitter.com/3YTlDBswmq — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 25, 2025

Los Orioles se quitaron la blanqueada hasta el cierre de la octava entrada; Colton Cowser abrió la tanda negociando una base por bola y llegó a la tercera con un imparable de Dylan Beavers, el cual avanzó a la segunda por un wild pitch. Jordan Westburg produjo las dos rayitas para Baltimore con una línea que se internó en el jardín central.

Fuente: Tribuna del Yaqui