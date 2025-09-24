Cañeros de Los Mochis da la sorpresa y gana importante torneo, previo al arranque de la LAMP

Los Mochis, Sinaloa.- Falta menos de un mes para el inicio de la edición 25-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde Charros de Jalisco, Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo se perfilan como los favoritos, pero en las últimas horas un nuevo equipo ha levantado la mano para robarse los reflectores en el torneo.
Se trata de los Cañeros de Los Mochis, que mantienen su buen paso en pretemporada tras una exitosa actuación en el Sinaloa Classic 2025, donde lograron quedar invictos y levantar el ya tradicional trofeo de preparación. La nación verde terminó con una marca de tres ganados y cero derrotas, seguidos por Algodoneros con 2-1, Tomateros con 1-2 y finalmente el selectivo de Estados Unidos que sufrió tres descalabros.
Por otra parte, pese a la marca negativa de los norteamericanos, figuró uno de sus elementos: Dylan Hartmann, quien resultó el campeón bateador de la competencia, al despedirse con un porcentaje de .643, conectando al menos un imparable en cada compromiso que tuvo en Sinaloa.
Hasta el momento, los Cañeros de Los Mochis registran cinco encuentros de pretemporada, de los cuales cuatro han sido victorias. Este miércoles los de Mochis van en busca de otro campeonato, pues tendrán la gira en la Baja Serie. El primero de los compromisos que tendrán será en Cabo San Lucas.
Tomateros será parte de la Baja Series 2025
Al igual que los Cañeros, otro equipo que también seguirá con sus trabajos de pretemporada en Baja California son los Tomateros de Culiacán, que tras culminar su participación en la Copa Sinaloa volvieron a entrenar en su estadio, horas antes de partir a La Paz.
Este miércoles 24 de septiembre en el entrenamiento, tanto Aldo Montes como Octavio Acosta tuvieron sesiones de bullpen. A su vez, los lanzadores, jugadores de ofensiva, trabajaron fildeo en equipo y los bateadores tuvieron práctica con el cuerpo técnico 'guinda'.
El torneo de pretemporada, Baja Series 2025, tendrá cuatro compromisos para Tomateros. El primero será este jueves a las 20 horas contra Charros de Jalisco. El viernes, saldrán al terreno a la misma hora, pero vs Cañeros de Los Mochis. Para el sábado, enfrentarán a los Águilas de Mexicali y la participación culmina el domingo, frente a Charros.
Fuente: Tribuna del Yaqui