Cañeros de Los Mochis da la sorpresa y gana importante torneo, previo al arranque de la LAMP

Los Mochis, Sinaloa.- Falta menos de un mes para el inicio de la edición 25-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde Charros de Jalisco, Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo se perfilan como los favoritos, pero en las últimas horas un nuevo equipo ha levantado la mano para robarse los reflectores en el torneo.

Se trata de los Cañeros de Los Mochis, que mantienen su buen paso en pretemporada tras una exitosa actuación en el Sinaloa Classic 2025, donde lograron quedar invictos y levantar el ya tradicional trofeo de preparación. La nación verde terminó con una marca de tres ganados y cero derrotas, seguidos por Algodoneros con 2-1, Tomateros con 1-2 y finalmente el selectivo de Estados Unidos que sufrió tres descalabros.

Por otra parte, pese a la marca negativa de los norteamericanos, figuró uno de sus elementos: Dylan Hartmann, quien resultó el campeón bateador de la competencia, al despedirse con un porcentaje de .643, conectando al menos un imparable en cada compromiso que tuvo en Sinaloa.

uD83DuDD25 Victoria arrolladora en el Día 14 de Pretemporada uD83DuDCA5

El Green Army no perdona y se impone 14-6 a Tomateros en Cohuibampo.



Mañana seguimos la batalla en el Kuroda Park uD83DuDC9A??#GreenArmy #SinaloaClassic2025 pic.twitter.com/dklEC4JJcp — Cañeros de Los Mochis (@verdesxsiempre) September 22, 2025

Hasta el momento, los Cañeros de Los Mochis registran cinco encuentros de pretemporada, de los cuales cuatro han sido victorias. Este miércoles los de Mochis van en busca de otro campeonato, pues tendrán la gira en la Baja Serie. El primero de los compromisos que tendrán será en Cabo San Lucas.

Tomateros será parte de la Baja Series 2025

Al igual que los Cañeros, otro equipo que también seguirá con sus trabajos de pretemporada en Baja California son los Tomateros de Culiacán, que tras culminar su participación en la Copa Sinaloa volvieron a entrenar en su estadio, horas antes de partir a La Paz.

Este miércoles 24 de septiembre en el entrenamiento, tanto Aldo Montes como Octavio Acosta tuvieron sesiones de bullpen. A su vez, los lanzadores, jugadores de ofensiva, trabajaron fildeo en equipo y los bateadores tuvieron práctica con el cuerpo técnico 'guinda'.

uD835uDC00uD835uDC02uD835uDC02uD835uDC08ÓuD835uDC0D uD835uDC04uD835uDC0D uD835uDC04uD835uDC0B uD835uDC03uD835uDC08uD835uDC00uD835uDC0CuD835uDC00uD835uDC0DuD835uDC13uD835uDC04 uD835uDC06uD835uDC14uD835uDC08uD835uDC0DuD835uDC03uD835uDC00 uD83DuDC8EuD83DuDD25



uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDD9AuD83CuDF45 el béisbol vuelve a la casa de la Nación Guinda uD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/9JM6nxcJLd — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) September 23, 2025



El torneo de pretemporada, Baja Series 2025, tendrá cuatro compromisos para Tomateros. El primero será este jueves a las 20 horas contra Charros de Jalisco. El viernes, saldrán al terreno a la misma hora, pero vs Cañeros de Los Mochis. Para el sábado, enfrentarán a los Águilas de Mexicali y la participación culmina el domingo, frente a Charros.

Fuente: Tribuna del Yaqui