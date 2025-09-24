Crochet tira una joya, llega a 18 triunfos y los Red Sox se acercan más al comodín

Toronto, Canadá.- Garrett Crochet entregó una actuación de ocho entradas en blanco, Masataka Yoshida y Carlos Narváez encabezaron una ofensiva de 12 imparables con sendos cuadrangulares, y los Boston Red Sox se impusieron el miércoles 7-1 a los Toronto Blue Jays para acercarse más a la conquista de un comodín en la Liga Americana.

Crochet (18-5) ponchó a seis para llegar a 255 en la campaña y encabezar las Mayores, no dio bases por bolas y permitió tres hits para ganar su quinta decisión consecutiva. Todavía no subía al montículo en la primera entrada, cuando ya ganaba por 3-0.

¡Ponche número 2??5??0?? para Crochet! pic.twitter.com/KIeaXuyWgk — Red Sox de Boston (@RedSoxBeisbol) September 24, 2025

Yoshida remolcó la primera rayita con doblete y Romy Gonzalez dos más con sencillo. El jonrón tres de Yoshida en la campaña aumentó la ventaja a 4-0. Narváez selló la victoria con su palo de vuelta entera de tres anotaciones ante José Berríos en la octava entrada. Isiah Kiner-Falefa jonroneó ante Payton Tolle en la novena entrada para Toronto.

¡JONRONAZO! Masa no para uD83DuDE4C



uD83DuDDE3? @JuniorPepen pic.twitter.com/g5SvXjjCq3 — Red Sox de Boston (@RedSoxBeisbol) September 25, 2025

Trevor Story tuvo tres hits y Boston ganó por cuarta vez en cinco juegos. En cambio, los Blue Jays perdieron por sexta vez en siete juegos. Han anotado una carrera o menos en las seis derrotas. Cualquier combinación de victorias de los Red Sox y derrotas de los Astros que sumen dos bastará para que el equipo que dirige Alex Cora amarre su pase.

Toronto inició el día con el mejor récord de la Liga Americana, pero la derrota que se combinó con una victoria de los New York Yankees por 8-1 ante los White Sox, provocó un empate en la cima de la División Este del Joven Circuito. Ambas escuadras tienen marca de 90-68.

Scherzer no trajo nada en el brazo

El abridor de los Blue Jays, el derecho Max Scherzer permitió cuatro carreras y 10 hits en cinco entradas, incluidas tres carreras y cinco hits consecutivos en la primera. Scherzer (5-5) no ha ganado en cinco aperturas. El tres veces ganador del Premio Cy Young permitió siete carreras, su peor marca de la temporada, y sacó solo dos outs en su apertura anterior en Kansas City el viernes pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui