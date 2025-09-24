De Jugador a Cronista: Luis Alfonso Cruz disfruta ahora narrando los partidos de los Dodgers

Arizona, Estados Unidos.- Con una gran carrera como profesional de más de dos décadas, Luis Alfonso 'Cochito' Cruz es ahora el encargado de narrar en español los partidos del equipo más seguido por mexicanos en el beisbol de los Estados Unidos, los Dodgers de Los Ángeles.

Con experiencia en la gran carpa como jugador de Dodgers, Pirates, Brewers y Yankees, y en el beisbol japonés con los Marines de Chiba Lotte, Gigantes de Yomiuri y las Águilas Doradas de Tohoku Rakuten.

Disfruta narrar a los Dodgers.

El originario de Navojoa y heredero de uno de los íconos del rey de los deportes en el beisbol invernal, el 'Cochito' Cruz, que también recibió de su padre del mismo nombre el apodo; por circunstancias del destino, tuvo que entrar de relevo ahora como cronista play-by-play del equipo angelino.

Yo aprendí mucho del juego, y llegué como analista de juego, pero ahora que estoy haciendo el Play by Play, me tengo que tomar el tiempo de ver cada jugada y no apresurarme; los que ya tienen tiempo haciendo esto como José Mota, Rodrigo López, el paisano Óscar Soria, me orientan y yo quiero aprender de ellos; soy una persona a la que le gusta hacer las cosas bien, por eso en mi carrera como jugador me preparé para estar en el campo 22 años”, comentó la voz en español de los Dodgers.

Pepe Iñiguez, Luis “Cochito” Cruz y José Mota listos para traerles las emociones del primero juego de Los Dodgers este 2025 a través de la KTNQ 1020 AM. #LosDodgersST pic.twitter.com/dV6jRA3ezT — Los Dodgers (@LosDodgers) February 20, 2025

"Estoy muy contento de retirarme como quería, frente a mi gente de Navojoa con los Mayos; sin saber que se iban a ir a Tucson, pero ahora en esta nueva faceta estoy muy feliz de seguir ligado al beisbol y a una organización que me brindó mucho, como los Dodgers", finalizó minutos antes de narrar el segundo partido de la serie entre Dodgers y Diamondbacks en el Chase Field.

Busca Edgardo Henriquez dejar su huella con Dodgers

En apenas su segunda temporada, el venezolano Edgardo Henriquez se ha ganado la confianza de su manejador, Dave Roberts, quien lo utiliza de relevo en partidos tan importantes como los de final de temporada o para terminar encuentros que inicia Shohei Ohtani.

Sobre su rol en el equipo al lado de leyendas como Clayton Kershaw, el lanzador que debutó con los Dodgers justo hace un año, el 24 de septiembre del 2024, indicó que pertenecer al equipo californiano es una bendición.

Edgardo previo al juego ante Arizona/ Foto: Nassim Molina

"Es una bendición, primeramente, impresionante pertenecer a una organización como Dodgers; podemos aprender de los grandes jugadores como Ohtani o Kershaw, jugadores como yo que somos novatos y buscamos ir escalando; es una gran oportunidad de recibir las enseñanzas de las estrellas de este equipo", indicó.

De 23 años de edad, el lanzador reconoció que a unos días del final de la temporada regular todos los partidos son importantes, por lo que se busca sacar todas las victorias posibles."Esta semana es muy importante, siempre estamos buscando las victorias, sobre todo ahora que nos toca enfrentar a los Diamondbacks en el final de la temporada", comentó.