Dodgers supera a D-Backs en entradas extras y acarician el Oeste de la Nacional

Arizona, Estados Unidos.- En lo que fue un juego que tuvo de todo; batazos, joyas de pitcheo, remontadas y hasta entradas extras, Los Ángeles Dodgers frenaron el buen andar de los Arizona D-Backs, al superarlos 5-4 este miércoles 24 de septiembre.

La noche parecía una vez más de pesadilla para los campeones, especialmente para el bullpen, pues otra vez dejaron ir la ventaja, pero Tommy Edman impulsó con sencillo la carrera del triunfo en la undécima entrada, mientras que Justin Wrobleski consiguió los últimos tres y el combinado de California se pone a una victoria de conquistar otro título de la División Oeste de la Liga Nacional en las Grandes Ligas.

1, El número mágico

El número mágico de Dodgers se ha reducido a uno, lo que significa que cualquier victoria de los ya clasificados a los playoffs, o cualquier derrota de San Diego, que ocupa el segundo lugar, les asegurará el campeonato de su conferencia. Los Dodgers buscan ganar la División Oeste del viejo circuito por duodécima vez en 13 años.

Mookie Betts llegando al plato/ Foto: Nassim Molina

Por otra parte, fue una derrota más que complicada para los Diamondbacks, que siguen empatados con Cincinnati a un juego de los Mets de New York por el último comodín de la Liga Nacional. Los de la Gran Manzana y los Reds también perdieron el miércoles, pero los D-backs no supieron aprovecharlo, por lo que la pelea para ese puesto sigue al rojo vivo.

Otro de los atractivos en este juego es que el novato Roki Sasaki tuvo un regreso exitoso en el mejor beisbol del mundo, ponchando a dos peloteros en relevo durante una séptima entrada sin anotaciones en su primera salida desde el 9 de mayo. Inclusive uno de los tiros del nipón superó las 100 millas por hora.

Por otra parte, el zurdo de los Dodgers, Blake Snell, tuvo su tercera excelente salida al hilo después de su lesión, lanzando seis entradas de una carrera y ponchando a cinco, en lo que fue una gran actuación, pero cuando los D-backs perdían 4-1 al llegar a la octava entrada, un doble de Corbin Carroll puso el marcador 4-2, mientras que Gabriel Moreno redujo la diferencia a 4-3 y el bateador que llegó como emergente Adrián Del Castillo empató el juego con un elevado frente a los servicios de Edgardo Henríquez.

