"Es un buen grupo": Santiago Chávez espera que sea una gran temporada para Yaquis de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Siguen los preparativos para la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y, a pesar de que los Yaquis de Obregón ya realizaron el viaje a Tucson, Estados Unidos, para concretar su participación en la Mexican Baseball Fiesta, algunos elementos de 'La Tribu', incluido el receptor, Santiago Chávez, hablaron con la prensa y revelaron cuáles son sus expectativas para la próxima campaña del beisbol invernal mexicano.

Luego de su paso por las sucursales de los Miami Marlins, 'Chago' tuvo su segundo año a tiempo completo en el beisbol azteca; con los Acereros de Monclova de la LMB, el nacido en Saltillo, Coahuila, aprovechó cada oportunidad que tuvo con el madero y dejó buenos números en la temporada 2025. Terminó con un promedio de bateo de .347, luego de haber conectado 81 imparables, entre los que destacan 18 dobles y 10 cuadrangulares.

A pesar de haber establecido su mejor temporada en el beisbol de verano, el receptor relató que ya se encuentra enfocado en desempeñar una mejor actuación en la LAMP; ante el portal Dugout TV, Santiago Chávez, reveló cómo es el método de trabajo con Obregón conforme a los lanzadores, luego de haber sido uno de los mejores equipos en el departamento de efectividad colectiva en la temporada 2024-2025.

Todos los cambios llevan tiempo para adaptarse; creo que ahorita en pretemporada estamos en un buen momento para hacerlo. Habrá jugadores que llegan después, más cambios, pero uno tiene que adaptarse. Hay que estar en contacto con los pitchers, qué ven bien y qué ven mal; es de comunicación más que nada".

El receptor, fue uno de los primeros jugadores en llegar al campo de entrenamientos de los Yaquis, pues al enfrentarse a una serie de encuentros en los Estados Unidos, confesó que quiere ir en ritmo y desempeñar un buen papel para comenzar la temporada con un buen momento anímico.

De igual manera, comentó que el equipo tiene un buen grupo de receptores jóvenes, a los cuales intenta guiar para que mejoren su nivel y tengan un desarrollo óptimo. "Es un buen grupo, nos llevamos bien todo y tenemos buena comunicación para corregirnos". Por último, aseguró que dará todo por el equipo y espera que sea una gran temporada para los Yaquis de Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui