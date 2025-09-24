"Es un equipo malo": Periodista culpa a Chivas por mal rendimiento del 'Chicharito' Hernández

Ciudad de México.- El delantero mexicano, Javier 'Chicharito' Hernández, se encuentra en el peor momento de su carrera, pues ha ido a la baja en su nivel, además de batallar con múltiples lesiones, y se ha rodeado de varias polémicas luego de comentarios desacertados en sus redes sociales; a pesar de eso, hay periodistas que opinan que aún tiene mucho por entregar y culpan a las Chivas del Guadalajara, su actual club, como los responsables.

Javier Hernández ha batallado con su nivel desde su regreso a las Chivas del Guadalajara; se esperaba que su segunda incursión con el equipo tapatío tuviera los mismos resultados que cuando antes de partir al futbol europeo. El 'Chicharito' ha tenido nula actividad en la cancha, pues durante el Apertura 2025, solo ha tenido participación en cuatro de las 10 jornadas, pues las lesiones en su cuerpo son cada vez más recurrentes.

El periodista Sergio Dipp, el cual pertenece a la cadena ESPN, habló sobre la actualidad del delantero mexicano, con el cual, ha revelado en varias ocasiones que mantiene una relación de amistad; el también reportero, le recomendó a Hernández Barragán el cambiar de club, pues considera que el futbolista se contagia con el nivel del equipo y no permite que muestre su mejor versión. "Que se vaya de Chivas, es un equipo malo que vive de su historia".

¡TSSSSS! uD83DuDE33uD83DuDD25



Sergio Dipp aseguró que 'Chicharito' NO debe RETIRARSE, sino buscar otro club porque "Chivas es un equipo MALO" uD83DuDC10?



¿En dónde les gustaría ver a Javier Hernández? pic.twitter.com/cOEICoFKok — MedioTiempo (@mediotiempo) September 24, 2025

Pese a su mal nivel, hace un par de semanas se reveló que el delantero mexicano se encuentra buscando un equipo en el futbol europeo; según el reportero Gibran Araige, los representantes de Hernández Balcázar han tenido pláticas con equipos de la segunda división de Inglaterra, ya que la directiva de Chivas optó por no renovar su contrato luego de lo acontecido en el último semestre y el jugador quedará en libertad al terminar el Apertura 2025.

uD83DuDEA8uD83DuDC10CHICHARITOuD83DuDC10uD83DuDEA8



¡Se le acaban los días en Chivas!



Mañana Chicharito podría jugar su último Clásico contra América.



Por ahora, no piensa en el retiro y sueña con volver a Inglaterra!!!



¿Cuál será su futuro?…aquí te cuentouD83CuDFA5



uD83DuDC10??uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7Fhttps://t.co/OQ9nLgJxrO — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 12, 2025

La opinión de Dipp, contrasta con la de la mayoría de periodistas especializados en el balompié, así como exjugadores de futbol, como lo es Cuauhtémoc Blanco, el cual le sugirió al 'Chicharito' dejar el futbol profesional, así como David Faitelson, quien considera que debe terminar su carrera antes de que sus malos resultados en los últimos años, eclipsen los logros que alcanzó en su juventud.

Fuente: Tribuna del Yaqui