Guardians derrotan a los Tigers y consuman la remontada en la División Central

Cleveland, Estados Unidos.- Cuadrangular de dos anotaciones de George Valera fue toda la ofensiva que los Guardians necesitaron para imponerse el miércoles por 5-1 a los Detroit Tigers y Cleveland se convirtió en el primer equipo de Grandes Ligas en remontar una desventaja de 15 juegos y medio y tomar la delantera en la división o la liga.

Con su victoria, Cleveland (86-72) tiene ahora una ventaja de un juego sobre Detroit (85-73) con cuatro juegos por disputar. Los Guardians también tienen el desempate al ganar la serie de la temporada regular.

El antecedente previo lo protagonizaron los Boston Braves de 1914, que estaban 15 juegos atrás en la Liga Nacional el 4 de julio y se recuperaron para ganar por 10 y medio juegos según Elias Sports Bureau. Desde que el beisbol pasó a tener divisiones en 1969, el mayor déficit superado fue de 14 juegos por los New York Yankees de 1978 para ganar el Este de la Liga Americana.

Valera festeja su jonrón de dos anotaciones

El triunfo fue para Tanner Bibee (12-11), quien ganó su tercera apertura consecutiva y permitió solo una carrera en seis entradas, extendiendo la racha de abridores de los Guardians que permitieron dos o menos carreras a 19 juegos. Son los primeros desde los Tampa Bay Rays de 2019 en tener al menos 19 juegos con esta seguidilla.

Tanner with an elite performance of his own tonight! uD83EuDD29#GuardsBall pic.twitter.com/liVRdigJtC — Cleveland Guardians (@CleGuardians) September 25, 2025

En cambio, Detroit ha perdido ocho partidos consecutivos y está fuera del primer lugar por primera vez desde el 22 de abril, cuando los Guardians lideraron por medio juego. Jack Flaherty (8-15) cargó con la derrota.

Los Tigers tomaron una ventaja de 1-0 en el tercer inning cuando un elevado de sacrificio de Parker Meadows impulsó a Dillon Dingler. Pero Brayan Rocchio abrió la tercera entrada de Cleveland con un doble y luego anotó cuando el batazo de Valera por todo el jardín central.

José Ramírez conectó un doble de dos carreras en la séptima entrada y abrió el marcador en el octavo con un doble de dos carreras al jardín derecho que se desvió del guante del segunda base de Detroit, Gleyber Torres.

Con esta actuación ofensiva, Ramírez se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia de Cleveland en alcanzar las 3,000 bases totales. El otro fue Earl Averill con 3,201 desde 1929 hasta 1941.

Fuente: Tribuna del Yaqui