Insultos y abucheos; así recibió la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Akron

Guadalajara, Jalisco.- El entrenador argentino, Fernando Gago, actual mandamás de los Rayos del Necaxa, tuvo su primera visita al Estadio Akron, luego de dejar a las Chivas del Guadalajara a medio torneo, para dirigir un equipo de la Liga de Futbol Argentina; la afición del 'Rebaño Sagrado' no perdonó al técnico y fue recibido con insultos y abucheos al saltar a la cancha del recinto, minutos previos al silbatazo inicial.

La salida del entrenador argentino se vio envuelta en polémicas, pues Fernando Gago negó que dejaría la institución de Verde Valle en todo momento, hasta que se anunció su llegada al Boca Juniors. El mandamás relató en varias ocasiones que el club xeneize fue el que lo buscó, hasta que se supo en la prensa argentina que fue el mismo entrenador el que ofreció sus servicios, a pesar de contar con un contrato vigente en la Liga MX.

Ante el enojo y la expectativa de la afición del 'Rebaño Sagrado', el club desplegó un operativo de seguridad especial, para evitar un incidente ante el Necaxa; desde la salida del hotel, se colocaron barreras para evitar que se acercaran los aficionados y en la llegada del autobús al recinto deportivo, los seguidores de Chivas gritaron e insultaron al entrenador, creando un ambiente tenso entre los jugadores de los Rayos.

Para la salida de Fernando Gago del hotel de concentración hacia el Estadio Akron de Chivas, se colocaron vallas para evitar el contacto donde únicamente hay una persona queriendo una fotografía.

Al momento de saltar a la cancha, sucedió más de lo mismo, ya que el entrenador argentino fue abucheado al unísono por todo el estadio y así prevaleció el ambiente a lo largo del encuentro, acrecentando los gritos e insultos una vez terminó el partido, pues Gago y su equipo fue derrotado por las Chivas.





La afición de Chivas le canta a Fernando Gago cada que tiene la oportunidad

En la conferencia de prensa posterior al partido, se le cuestionó a Fernando Gago sobre su sentir luego del recibimiento en el Estadio Akron; visiblemente molesto, el argentino se negó a opinar sobre los insultos y se limitó a decir que su salida fue aclarada con los directivos. "No me corresponde hablar de eso, fueron situaciones que ya las aclaré, las dije muy claras sobre cómo fueron en todo momento; ya está, ya es un tema pasado. Volvemos a hablar de lo mismo, hoy estamos para hablar del partido".

Nunca se supo porqué Fernando Gago llegó al Necaxa. Y, mucho menos, se sabe porqué sigue en los Rayos.

Para eso, mejor ANSELMI….

Ante la insistencia por parte de los reporteros, Fernando Gago terminó de manera repentina la rueda de prensa y se retiró de la sala de medios en la casa de las Chivas del Guadalajara.

