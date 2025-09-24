Judge llega a 51 jonrones y los Yankees alcanzan a los Blue Jays en la cima del Este

Nueva York, Estados Unidos.- Aaron Judge conectó un par de cuadrangulares para encabezar la victoria de los New York Yankees el miércoles por 8-1 ante los Chicago White Sox y con ello empató un récord de Grandes Ligas al llegar a cuatro campañas con 50 o más jonrones.

Pero más importante que la marca alcanzada por Judge, el hito lideró una victoria que puso a los Yankees (90-68) igualados con los Blue Jays en la cima de la División Este de la Liga Americana, tras la derrota de Toronto ante los Red Sox. Sin embargo, Toronto tiene la ventaja del desempate.

Judge sigue marcando récords con los Mulos

'El Juez' se fue para la calle en la segunda entrada con un batazo de tres anotaciones y con eso se unió a Babe Ruth (1920, '21, '27, '28), Mark McGwire (1996-99) y Sammy Sosa (1998-2001) como los únicos jugadores en conseguir esta marca. El guardabosques de los Yankees bateó 52 jonrones como novato en 2017, un récord de la Liga Americana de 62 en 2022 y 58 el año pasado.

Homer No. 50 for No. 99 uD83EuDEE1#AllRise pic.twitter.com/56VqBCDqtl — New York Yankees (@Yankees) September 24, 2025

El siete veces All-Star agregó su jonrón 51 de la temporada en el octavo. Judge, dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, de 33 años lidera las Grandes Ligas en promedio de bateo (.328) y OPS (1.136). Tiene 109 carreras impulsadas.

En ese segundo episodio, Judge conectó un sinker de 96.6 millas por hora de Jonathan Cannon (4-10) hacia el bullpen de los Yankees en el jardín derecho-central para una ventaja de 3-1. Su jonrón solitario seis entradas más tarde contra Cam Booser le permitieron llegar a 46 juegos de múltiples jonrones.

El jardinero recorre las bases después de uno de sus jonrones

Además, Judge se convirtió en el cuarto jugador este año en conectar al menos 50 jonrones, uniéndose a Cal Raleigh de Seattle (58), Kyle Schwarber de Filadelfia (56) y Shohei Ohtani de los Los Angeles Dodgers (53). Las únicas campañas previas con un cuarteto que alcanzó esa marca fueron durante la Era de los Esteroides, por McGwire, Sosa, Ken Griffey Jr. y Greg Vaughn en 1998, y por Barry Bonds, Luis González, Alex Rodríguez y Sosa en 2001.

