Los Nationals vencen a los Braves y le cortan racha de 10 triunfos consecutivos

Atlanta, Estados Unidos.- Los Washington Nationals vencieron a los Atlanta Braves con marcador de cuatro carreras por una y lograron evitar la barrida en calidad de visita. Los Braves se encontraban teniendo un gran cierre de temporada regular, al contar con 10 victorias de manera consecutiva; la última derrota en el haber para los de Atlanta fue el 13 de septiembre, cuando cayeron ante los Houston Astros, con pizarra de seis carreras por dos.

El relevista, Mitchell Parker, fue el lanzador que se quedó con la victoria, luego de que el abridor, Andrew Alvarez, fuera retirado en menos de cinco entradas sin permitir carrera; el zurdo lanzó dos tercios de entrada, sin haber permitido imparable y solo registró una base por bola. Bryce Elder cargó con la derrota, a pesar de haber tenido una buena salida; el abridor lanzó siete entradas completas, en las cuales permitió tres anotaciones y ponchó a siete rivales.

Los Nationals se hicieron presentes en la pizarra en su primera oportunidad en la caja de bateo; CJ Abrams se puso en segunda almohadilla con un doble y logró avanzar a la tercera base con un sencillo de Josh Bell. El encargado de enviar a Abrams a la registradora fue Daylen Lile, el cual conectó un sencillo a los jardines para poner el uno por cero.

La ventaja para la novena de Washington se amplió con par de batazos de poder; Josh Bell conectó un vuelacercas en la apertura de la cuarta entrada y James Wood aportó a la causa de la misma manera, pero él en la parte alta del sexto capítulo, abriendo la diferencia a tres carreras por cero.

Los Braves se quitaron la blanqueada con el cuadrangular solitario de Drake Baldwin en el cierre del sexto rollo, aunque James Wood se encargó de anotar la cuarta carrera para los Braves, con su vuelacercas número 30 de la temporada. Las dos carreras restantes para Atlanta cayeron con otros dos cuadrangulares solitarios, conectados por Marcell Ozuna en la octava entrada y Eli White en el cierre de la novena. El juego terminó con una revisión de una jugada en la primera almohadilla, mientras los Braves intentaban empatar el marcador.

Fuente: Tribuna del Yaqui