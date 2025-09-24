Los Venados de Mazatlán ya cuentan con su refuerzo estrella: El 'Gorilla Power' ya suda la franela

Mazatlán Sinaloa.- Después de semanas de ser anunciado, este miércoles 24 de septiembre, la directiva de los Venados de Mazatlán dio a conocer que Kennys Vargas ya reportó con sus compañeros e inició con los trabajos de pretemporada de los porteños.

El conocido como 'Gorilla Power' dijo sentirse motivado y listo para aportar toda su experiencia y fortaleza ofensiva en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), que comenzará el próximo 14 de octubre.

"Estoy bien contento de estar aquí, agradecido con Dios de darme la oportunidad y la salud de estar en el terreno de juego. Contento del recibimiento de los muchachos y coach, estoy al 100 por ciento para dar todo en el equipo", comentó el cañonero con una gran sonrisa y entusiasmo.

GORILA POWER IN THE HOUSE uD83EuDD8DuD83DuDD25

El día de hoy reportó nuestro jugador Kennys Vargas al campo de entrenamiento uD83CuDFDF?



uD83DuDCDDEntérate de todos los detalles aquí: https://t.co/Y2klm5ga5W pic.twitter.com/ne6BBhmPnH — venadosbase (@venadosbase) September 24, 2025

El flamante refuerzo de Venados reconoció la exigencia de jugar en un estadio de grandes dimensiones como lo es el de Mazatlán, pero confía en que los batazos llegarán a base de concentración y trabajo, para así hacerse notar en esta nueva etapa que tiene en México.

El estadio sigue siendo un estadio de béisbol con grandes dimensiones, pero hay buen equipo, buen line up. Hay que jugar con lo que tenemos; yo sé que los números van a estar y los batazos van a salir, lo importante es estar concentrado", puntualizó Vargas en entrevista para el club.

Aunque es un jugador que ya estuvo en las Grandes Ligas, respecto al nivel de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el nacido en Puerto Rico fue contundente al colocarla entre las mejores del Caribe y resaltó que tiene un crecimiento considerable. "Se ve un buen crecimiento, es de alto nivel, diría de las mejores del Caribe. Esperamos cosas bonitas; cualquier equipo puede quedar campeón, todos los equipos se preparan para eso", comentó.

"En Venados se ve mucho talento joven, conozco al cuerpo técnico, tienen mi admiración y respeto. Vengo a dar el 100 por ciento en el terreno de juego y acatar las indicaciones donde me necesiten", afirmó el cañonero, y nuevo jugador de los Venados de Mazatlán.

Fuente: Tribuna del Yaqui