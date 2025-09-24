Ohtani se luce contra D-Backs, Verstappen correrá un Ferrari y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas mantenerte al tanto de lo que ocurre en el mundo deportivo sin perder mucho tiempo, debes de quedarte a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo podrás conocer los detalles de tus deportes y deportistas favoritos, para que no pierdas ningún detalle. En la edición de este miércoles 24 de septiembre, entérate de los detalles de la reciente salida de Shohei Ohtani ante la novena de Arizona.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Doble fractura de Fry

Se confirmó que David Fry, pelotero de los Cleveland Guardians, resultó con la nariz rota y fracturas faciales tras ser golpeado por un lanzamiento de Tarik Skubal, pitcher de los Tigres, el martes por la noche; el jugador continúa hospitalizado después de las lesiones.

Verstappen correrá un Ferrari, pero no en F1

¿Saldrá de Red Bull? Se confirmó que el piloto Max Verstappen correrá un coche Ferrari este fin de semana, sin embargo, lo hará fuera de la Fórmula 1. Resulta que el neerlandés volverá a competir en la Nürburgring Endurance Series (NLS) este sábado 27 de septiembre.

Shohei Ohtani brilla en Arizona

Aunque los Dodgers perdieron el primer juego de la serie, Shohei Ohtani fue la figura ante los Arizona Diamondbacks. El japonés lanzó seis entradas sin permitir carrera, sin embargo, el equipo angelino dejó escapar la enorme ventaja que les había dado su abridor.

Fuente: Tribuna del Yaqui